Cazzu conquistó al Tecate Emblema 2026, no solo con sus canciones y su energía, sino con el cariño, respeto y preocupación que mostró por sus fans a lo largo de la casi hora y media que estuvo en el escenario principal.

La Argentina inició su presentación con fallos en el micrófono que pronto se resolvieron y pudo proseguir sin detener el espectáculo ni un momento, cosa que no ocurrió en “Chapiadora”, cuando los audífonos dejaron de funcionar y tuvo que pedir asistencia.

“No tengo retorno, me van a tener que esperar, se me apagó esta cosa, no sé ni cómo acabe la canción chiquita, a prueba de todo como ustedes contra la lluvia y todo”, dijo.

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Tras esto se dio el tiempo de felicitar a todos aquellos que cumplían años este sábado 16 de mayo y seguir con un set repleto de éxitos como “La Jefa”.

Pese a que la mayoría de sus temas son bailables en ritmos como reguetón, trap o twerk, la Argentina pidió a sus fans no bailar mucho por el poco espacio y mantenerse seguros.

“Yo las veo bien portadas y bien quietitas, lo que está bien porque están muy juntos, no se vayan a hacer daño porque están muy pegaditos”, señaló.

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Uno de los momentos que mayores aplausos le merecieron fue cuando un sector de gente se quejaba de una de las cámaras del primo evento y ella dispuso un par de minutos para mediar la situación.

“¿La cámara?, ¿qué le vamos a hacer amor?, el brother tiene que trabajar, si no me ven, no importa, porque si me escuchan estamos bien”, explicó

Cazzu homenaje a Selena

Casi al final de su concierto en el Tecate Emblema Cazzu homenajeó a Selena Quintanilla con uno de los grandes éxitos de la reina del Tex-Mex, “Si una vez”, mencionando también que la música no debe subir a la gente, sino unirla en un ambiente de felicidad.

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“Un festival en que hay un crisol de oportunidades para la música, escuchar mucha diferente, todos los que estamos acá algunas me conocen, les gustó, otros no, pero llega un momento de la vida en que la música nos une y creo que ella es una de las personas que deberían conocer, quiero traerles esta canción con mucho cariño”, reflexionó

Pese a que no hablo de la situación que vivió con Christian Nodal, varios intuyeron que esta canción fue una indirecta pues antes de interpretarla señaló que algunos la conocen por “leyendas urbanas”.

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