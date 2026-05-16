Después de una jornada de grabaciones en la capital mexicana, U2 se dejó llevar por la vida nocturna y el ambiente festivo de la Ciudad de México.

El músico y cantante irlandés Bono fue captado en un club, ubicado en la colonia Roma, donde sacó sus mejores pasos de salsa y convivió con los asistentes.

El intérprete, quien no se quitó sus característicos lentes oscuros, de acuerdo con videos difundidos en la plataforma X, se mostró relajado y entusiasta mientras se movía entre la gente, como si se tratara de un visitante más y no de una estrella mundial.

🍀🕺 Bono cerró las grabaciones de U2 en la CDMX bailando salsa y conviviendo con fans en el icónico Club San Luis. pic.twitter.com/9C0clUXLda — Quadratín Quintana Roo (@Q_QRoo) May 16, 2026

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Esta semana, la banda ha regalado distintos momentos a sus seguidores durante su estancia. Aunque su visita comenzó con una filmación prácticamente secreta en el Centro Histórico, poco a poco los fanáticos se dieron cuenta del rodaje de “Street of Dreams”, tema que formará parte de su próximo material discográfico.

Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. aparecieron el miércoles a bordo de un autobús turquesa con la leyenda “La calle de los sueños”, recorriendo la calle 5 de Mayo con rumbo a la Plaza de Santo Domingo.

En distintos clips que circularon en redes sociales, se les ve interpretando y cantando desde la parte superior del camión, mientras curiosos, turistas y fanáticos aprovechaban para grabarlos con sus teléfonos.

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En otro momento que llamó la atención, Bono sorprendió a un vecino que les abrió las puertas de su casa también cerca de la Plaza de Santo Domingo, luego de un imprevisto durante la grabación.

De acuerdo con un video compartido por la propia agrupación, las tormentas eléctricas y la lluvia afectaron el generador utilizado en el rodaje, lo que llevó a que un vecino les permitiera resguardarse en su departamento y salir posteriormente al balcón.

En el clip se observa cómo Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. ingresan al hogar mientras la familia se encontraba cenando, saludan con un cálido “¡Hola, muchas gracias!” y después salen al balcón para continuar con la grabación.

*Con información de Mariel López y Reyna Avendaño.

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