Más Información

Autoritarismos buscan dibujar realidades alternas, alerta Paco Cerdà, periodista y escritor; lanza su nuevo libro "Presentes"

Autoritarismos buscan dibujar realidades alternas, alerta Paco Cerdà, periodista y escritor; lanza su nuevo libro "Presentes"

“Todo teatro es político”, asegura Silvia Peláez

“Todo teatro es político”, asegura Silvia Peláez

"La prensa ha sido llamada enemiga del pueblo en Estados Unidos": Carol Guzy, ganadora del World Press Photo

"La prensa ha sido llamada enemiga del pueblo en Estados Unidos": Carol Guzy, ganadora del World Press Photo

La Orquesta de Cámara de Bellas Artes celebra 70 años con Iván López Reynoso como director invitado

La Orquesta de Cámara de Bellas Artes celebra 70 años con Iván López Reynoso como director invitado

El mexicano David Lomelí, al frente de la Ópera de Dallas

El mexicano David Lomelí, al frente de la Ópera de Dallas

“Werther” vuelve al Palacio de Bellas Artes con Ramón Vargas en el rol principal

“Werther” vuelve al Palacio de Bellas Artes con Ramón Vargas en el rol principal

Después de una jornada de grabaciones en la capital mexicana, se dejó llevar por la vida nocturna y el ambiente festivo de la Ciudad de México.

El músico y cantante irlandés Bono fue captado en un club, ubicado en la colonia Roma, donde sacó sus mejores pasos de salsa y convivió con los asistentes.

El intérprete, quien no se quitó sus característicos lentes oscuros, de acuerdo con videos difundidos en la plataforma X, se mostró relajado y entusiasta mientras se movía entre la gente, como si se tratara de un visitante más y no de una estrella mundial.

Lee también

Esta semana, la banda ha regalado distintos momentos a sus seguidores durante su estancia. Aunque su visita comenzó con una filmación prácticamente secreta en el Centro Histórico, poco a poco los fanáticos se dieron cuenta del rodaje de “Street of Dreams”, tema que formará parte de su próximo material discográfico.

Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. aparecieron el miércoles a bordo de un autobús turquesa con la leyenda “La calle de los sueños”, recorriendo la calle 5 de Mayo con rumbo a la Plaza de Santo Domingo.

En distintos clips que circularon en redes sociales, se les ve interpretando y cantando desde la parte superior del camión, mientras curiosos, turistas y fanáticos aprovechaban para grabarlos con sus teléfonos.

Lee también

En otro momento que llamó la atención, Bono sorprendió a un vecino que les abrió las puertas de su casa también cerca de la Plaza de Santo Domingo, luego de un imprevisto durante la grabación.

De acuerdo con un video compartido por la propia agrupación, las tormentas eléctricas y la lluvia afectaron el generador utilizado en el rodaje, lo que llevó a que un vecino les permitiera resguardarse en su departamento y salir posteriormente al balcón.

En el clip se observa cómo Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. ingresan al hogar mientras la familia se encontraba cenando, saludan con un cálido “¡Hola, muchas gracias!” y después salen al balcón para continuar con la grabación.

*Con información de Mariel López y Reyna Avendaño.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Cazzu revela por qué ya no puede hablar de Christian Nodal: “Aunque yo quisiera”. Foto: EFE /AFP

Cazzu revela por qué ya no puede hablar de Christian Nodal: “Aunque yo quisiera”

Elon Musk desata polémica tras cuestionar la belleza de Lupita Nyong'o. Foto: (AP Photo/Godofredo A. Vásquez) / (Photo by John MACDOUGALL / AFP)

Elon Musk desata polémica tras cuestionar la belleza de Lupita Nyong'o

¿Qué le pasó a Luis Miguel? Reportan hospitalización en Nueva York y preocupa su estado de salud. Foto: EFE

¿Qué le pasó a Luis Miguel? Reportan hospitalización en Nueva York y preocupa su estado de salud

“Yo vi cosas”: Karla de la Cuesta rompe el silencio sobre supuesta relación de Sergio Andrade con Lucero. Foto: Tomada de Instagram @luceromexico

“Yo vi cosas”: Karla de la Cuesta rompe el silencio sobre supuesta relación de Sergio Andrade con Lucero

Elizabeth Hurley/ AFP

Elizabeth Hurley deslumbra con belleza en ‘vestido de sirena’ traslúcido a los 60 años

[Publicidad]