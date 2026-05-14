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Tras varios días de ser captados en diversos puntos del Centro Histórico, los integrantes de hicieron una parada en el Parque Ecológico Lago de Texcoco, como parte de su extenso recorrido por la CDMX y zonas aledañas.

Luego de que esta tarde varios fans estuvieron siguiéndolos sin éxito, el misterio se resolvió cuando fueron captados sumándose a una causa social.

Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. se alejaron de las cámaras del videoclip “Street of Dreams” para apoyar la final de la Street Child World Cup 2026, donde se dedicaron a echar porras a niños en situación de calle de todo el mundo, reafirmando esa faceta altruista que los distingue como agrupación.

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El momento estelar lo protagonizó Larry Mullen Jr., baterista de la banda, quien bajó a la cancha para la fotografía oficial con los jugadores.

En un duelo que recordó la narrativa de David contra Goliat, la escuadra de Indonesia (país que tiene la mayor cantidad de niños en situación de calle) logró vencer, en la tanda de penales, a la alineación Argentina, tras un empate 1-1 en el tiempo regular.

Mientras Larry posaba con los campeones, Bono, The Edge y Adam Clayton se mantuvieron en las inmediaciones, contagiados por la energía y el folclore de los chavitos de diversas delegaciones que llenaron el lugar de fiesta.

Al evento también asistió Zoé Robledo, director del IMSS, quien también posó en la foto del cierre de la rama varonil, previo al inicio de la final femenil entre México y Kenia.

Esta aparición ocurre en medio de una intensa jornada de rodaje para los irlandeses. El grupo fue captado estos días en zonas como Santo Domingo y el mítico Salón Los Ángeles; aunque la producción inició el martes, las lluvias registradas en la capital obligaron a extender los trabajos durante el miércoles y jueves.

A pesar del clima, la banda no para, movilizando a decenas de fanáticos que siguen sus pasos por las calles de la capital, tratando de conseguir una foto o un autógrafo de uno de los grupos más emblemáticos del rock mundial.

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