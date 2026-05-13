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El historiador, periodista y académico Alberto Dallal (Ciudad de México, 1936) recibió la en la categoría de Danza, durante una ceremonia realizada en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.

Dallal es docente en las facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias Políticas y Sociales, además de autor de más de 40 libros, entre los que destacan El dancing mexicano, La danza en México en el siglo XX y Cómo acercarse a la danza.

“Yo soy lo que he escrito y lo que he publicado. No soy nadie más”, afirmó durante la ceremonia el también investigador, cuya trayectoria ha sido reconocida con premios como el Xavier Villaurrutia, en 1982, y el Nacional de Danza José Limón, en 2008.

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En el evento, la coreógrafa y bailarina Cecilia Appleton afirmó que “escribir sobre la danza desde la inteligencia perceptiva que atiende al gesto efímero es una ofrenda”.

“Distingo en Alberto Dallal a un hombre que celebra la danza y tiene la capacidad de captar los detalles más agudos de este arte; un pionero que ha sabido nombrar la danza como la prolongación del instinto y una acción transformadora”, añadió.

Por su parte, la periodista y crítica Rosario Manzanos señaló que Dallal marca con su trabajo “un antes y un después” en la historiografía de la danza mexicana.

A la ceremonia también asistió Alejandra de la Paz, directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

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