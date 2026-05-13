El director de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Terrance Cole, se sumó ayer a las amenazas a México tras la acusación anunciada por el Departamento de Justicia contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios y exfuncionarios del estado, al señalar que “es sólo el principio de lo que está por venir”.

Casi al mismo tiempo, el secretario estadounidense de Guerra exigía al gobierno mexicano hacer más en la lucha contra el narcotráfico “para que nosotros no tengamos que hacerlo”. Aunque ambos resaltaron la cooperación del gobierno mexicano con el de EU, dejaron claro que Trump quiere más.

Cole testificó ante el subcomité de Apropiaciones del Senado acerca del presupuesto que el gobierno del presidente Donald Trump solicita para 2027. Ahí, repitió que el fentanilo es un arma de destrucción masiva, acusó al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de ser causantes de la crisis por drogas que se vive en Estados Unidos. Afirmó que operan como “empresas globales que usan las cadenas de suministro y la tecnología para envenenar nuestras comunidades”.

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El senador John Kennedy, republicano por Louisiana, recordó la acusación que emitió el Departamento de Justicia “contra un gobernador en México por trabajar con los cárteles para envenenar a nuestra gente”. Aludió así a las acusaciones contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios estatales, incluyendo el senador Enrique Inzunza.

Luego, preguntó a Cole “por qué tantos líderes políticos en México... tienden a tener vínculos tan estrechos con los cárteles de la droga” y qué puede hacer Estados Unidos al respecto.

Cole dijo, respondiendo sobre el caso contra Rocha Moya, anunciado el pasado 29 de abril, que “esto es apenas el principio de lo que está por venir en México”.

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El director de la DEA no paró ahí, sino que recordó el caso del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, quien fue sentenciado en Estados Unidos, en octubre de 2024, a 38 años de prisión por vínculos con el Cártel de Sinaloa.

“No hay duda de que los narcotraficantes y los altos cargos del gobierno mexicano han compartido cama por años”, aludiendo a una supuesta complicidad.

Sin embargo, añadió, es hasta ahora que se le presta atención al tema, algo que atribuyó al regreso a la Casa Blanca del presidente Trump. Refiriéndose a los funcionarios corruptos, aseveró que “son tan responsables” como los cárteles “de la muerte y la destrucción de un número récord de estadounidenses por cooperar, conspirar, ayudando, produciendo este veneno que cruza la frontera y entra en nuestro país”. Por ello, defendió, la DEA trabajará “sin descanso” para seguir combatiendo el flagelo de las drogas.

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Aun así, resaltó la cooperación de las autoridades mexicanas, que se ha traducido en la entrega, dijo, de 98 acusados de delitos relacionados con el tráfico de drogas “en el último año. Están cooperando de formas que no habían cooperado en el pasado”. Entre febrero de 2025 y enero de 2026, México entregó a EU a 92 criminales, en tres diferentes momentos.

Pete Hegseth compareció ante la Cámara de Representantes, donde fue cuestionado también sobre los cárteles de la droga en México, prioridad de la administración Trump. Hegseth, igual que Cole, reconoció la cooperación del gobierno mexicano. “En México hemos tenido una colaboración sin precedentes. Y lo apreciamos. Llamamos a la Defensa y a la Marina a continuar, en la medida de lo posible, a seguir trabajando como socios y hacer más”, manifestó.

Dejó claro que EU quiere más. “El gobierno de Estados Unidos espera del de México que den un paso adelante, para que nosotros no tengamos que hacerlo”.

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Las amenazas y presiones hacia el gobierno mexicano no cesan desde hace algunas semanas. Trump mismo exigió a México que “haga su trabajo” contra el narcotráfico, “o nosotros lo haremos”. El mandatario no ha descartado, desde el inicio de su segundo mandato, en enero de 2025, ordenar el despliegue de tropas estadounidenses en suelo mexicano para enfrentar a los cárteles, algo que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado de tajo, subrayando que ello sería violatorio de la soberanía mexicana.

Dicho rechazo ha llevado a Trump a afirmar que el gobierno mexicano “le tiene miedo a los cárteles”, pero también que “los cárteles controlan México y nadie más”.

La acusación contra Rocha Moya por tráfico de drogas ligado a Los Chapitos, que la administración mexicana exige probar, elevó el tono a la presión. Antes de Cole, el fiscal general interino, Todd Blanche, dijo que tras el caso Rocha Moya “vendrán más” acusaciones, y aludió a que narcos mexicanos que están presos en EU “podrían colaborar” con la justicia.

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