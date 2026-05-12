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Seúl, 13 may.- El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, llegó este miércoles a la capital surcoreana, Seúl, donde tiene previsto mantener negociaciones económicas y comerciales con una delegación china encabezada por el viceprimer ministro, He Lifeng.
Según la agencia de noticias Yonhap, Bessent aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Incheon, al oeste de Seúl, tras su paso por Japón, donde se reunió con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, y algunos miembros de su gabinete, todo ello antes de dirigirse a China para la cumbre entre los presidentes de Estados Unidos y China, Donald Trump y Xi Jinping, respectivamente.
El secretario del Tesoro y el viceprimer ministro chino acordaron mantener consultas sobre "asuntos económicos y comerciales de interés común" en Seúl como antesala a la cumbre en China. Para ello, tomarán como guía "los importantes consensos" alcanzados" por ambos mandatarios en su encuentro en octubre de 2025 en la ciudad surcoreana de Busan.
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En aquel momento, Trump y Xi pactaron una tregua comercial que puso fin a meses de guerra arancelaria entre las dos mayores economías del mundo y abrió un periodo de negociaciones sobre aranceles, tierras raras, compras chinas de productos estadounidenses, acceso a mercados y restricciones tecnológicas.
En marzo, He y Bessent ya encabezaron en París una ronda de dos días de negociaciones comerciales, en la que también participó el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, y que ambas partes calificaron de "constructiva".
En aquellas conversaciones, las delegaciones abordaron asuntos como las tierras raras, el reequilibrio del déficit comercial estadounidense mediante mayores compras chinas de productos agrícolas, energía y aviones, y la posibilidad de crear una especie de "junta de comercio" para gestionar los intercambios bilaterales entre las dos mayores economías del mundo.
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