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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó este miércoles sobre una reunión entre los secretarios del Tesoro, Scott Bessent, y el de Hacienda y Crédito Público de México, Édgar Amador Zamora.
En una declaración, el Tesoro estadounidense señaló que el encuentro, ocurrido el martes, fue para continuar el diálogo sobre el Plan de Acción entre Estados Unidos y México sobre minerales críticos.
En sus conversaciones, los secretarios profundizaron en las perspectivas del proceso de revisión del T-MEC.
Además, según la declaración, Bessent "animó al ministro Zamora y a su equipo de Hacienda a seguir colaborando estrechamente con el Departamento del Tesoro en la lucha contra el narcotráfico y en las prioridades comunes en materia de financiación ilícita".
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Bessent compartió una foto de su encuentro con Zamora, celebrado en Washington.
México y EU inician conversaciones previo a revisión del T-MEC
El pasado 18 de marzo, México y Estados Unidos iniciaron formalmente las conversaciones técnicas con miras al proceso de revisión del T-MEC.
En esa reunión participaron el secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer. Se trató de un encuentro previo a la revisión conjunta trilateral obligatoria programada para julio de este año.
Canadá se integrará más tarde a las conversaciones. México defiende la importancia de mantener el T-MEC, en momentos en que la administración del presidente Donald Trump ha insinuado la posibilidad de modificar el tratado comercial o incluso cambiarlo por tratados bilaterales con México y Canadá.
mcc
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