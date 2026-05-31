El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se prepara para una próxima contienda electoral, el 4 de octubre de este año, en la que su principal rival, el senador Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario condenado Jair Bolsonaro, tiene casi la mitad de su edad. Especialistas indican que Lula tiene un desgaste por su carrera política, además de que el factor Trump pesa en la contienda.

José Ignacio Piña, diplomático de carrera que ha sido embajador de México en Brasil, Panamá, República Dominicana, Cuba, Perú, El Salvador, dice a EL UNIVERSAL que Lula “es un gran líder, político, pero también tiene un desgaste (...) En las elecciones pasadas ganó, pero por un escaso margen”.

Añade que “es una figura que requiere mostrarse con vitalidad, con energía y que, a pesar de su edad [80 años], él está listo para seguir gobernando por otros cuatro años”. No obstante, “así como tiene muchos seguidores, también hay mucha gente en Brasil que no necesariamente comparte su visión política y también consideran que debe debería dejar pasar a las nuevas generaciones”.

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Ignacio Piña detalla que “hay un anti-Lulismo, como también hay un anti-Bolsonarismo muy arraigado”, y agrega que “se dice que estas elecciones van a estar altamente polarizadas”.

Christopher Sabatini, director del Programa para América Latina de Chatham House, recuerda en su artículo Si Jair Bolsonaro fue el Trump de los trópicos, ¿Lula es el Biden de la bossa nova? que “el fantasma del fallido intento de reelección del expresidente estadounidense Joe Biden en 2024 se cierne sobre la campaña de Lula”.

Según Sabatini, “el vigor mental y físico de Lula no se pone en duda. De hecho, Lula está compartiendo videos de sus entrenamientos para demostrar su buena forma física. Pero si Lula ganara las próximas elecciones, tendría 85 años al final de su mandato. La edad sin duda será un factor importante en los próximos meses”. Apenas en la semana, se informó que Lula inició un tratamiento de radioterapia en el cuero cabelludo, después de que le fuera retirada una lesión en esa zona el mes pasado.

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Brian Winter, redactor jefe de Americas Quarterly, coincide en que la edad puede ser un problema y agrega que “un libro reciente del encuestador Felipe Nunes, Brasil no espelho (Brasil en el espejo), muestra hasta qué punto Brasil, al igual que gran parte de Latinoamérica, parece estar virando a la derecha. El libro, basado en una encuesta nacional realizada por Quaest, la empresa de Nunes, a casi 10 mil brasileños, ilustra con datos por qué el lema de los Bolsonaro, ‘Dios, patria y familia’, parece estar más en sintonía con el espíritu de la época con el paso de los años”.

Winter dice que ese libro “capta (...) cambios importantes. El primero es el auge de la delincuencia como principal preocupación de los votantes brasileños, un tema con el que Lula ha tenido dificultades, afirmando, por ejemplo, en octubre pasado que los narcotraficantes son ‘víctimas de los consumidores de drogas’”.

Ignacio Piña coincide y dice a este medio que “al presidente Lula le ha afectado a su popularidad el no tener mayor determinación para enfrentar a estas organizaciones criminales, pero no es lo único; también hay preocupaciones desde el ámbito de lo social, en lo económico, está el tema de la inflación”. Agrega que “hay que reconocer que el presidente Lula ha implementado en las últimas fechas algún programa que ayuda a aliviar la deuda de los brasileños (...) ahora incluso han prohibido que participen de ciertos juegos de azar que han endeudado mucho a los brasileños”.

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Sobre el tema del crimen organizado, a mediados de mayo Lula lanzó un programa contra este flagelo, que contempla un gasto de 11 mil millones de reales (2 mil millones de dólares) en seguridad pública: incluye reforzar la lucha contra el tráfico de armas, atacar las finanzas de las organizaciones criminales, mejorar la calidad de las investigaciones de homicidios e invertir en el sistema penitenciario del país.

El gobierno brasileño anunció que se invertirán alrededor de mil millones de reales brasileños (190 millones de dólares) de esta iniciativa hasta diciembre.

El factor Trump

Ignacio Piña remarca a este medio la visita del senador Flávio Bolsonaro al presidente de Estados Unidos, Donald Trump: “Entre otros temas, afirmó haber solicitado al presidente Trump que Estados Unidos declare organizaciones terroristas al Primeiro Comando da Capital y al Comando Vermelho, que son las principales organizaciones criminales en Brasil y además ofreció o se habría comprometido con el presidente Trump a que si gana, Brasil se uniría a la estrategia del Escudo de las Américas”.

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El jueves, tras la reunión, EU declaró organizaciones terroristas a esos grupos criminales. Lula respondió que “no aceptamos ser tratados como niños, como una republiquita”. Afirmó que Flávio “no tiene vergüenza de traicionar a la patria y pedir la intervención” de EU en Brasil.

A decir de Piña, la reunión entre Flávio y Trump “puede tener algún tipo de repercusión” en la campaña brasileña.

La visita, recuerda, se produce luego de que Flávio fuera vinculado con un empresario que ha sido ligado con uno de los mayores fraudes financieros en el país.

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El embajador menciona a EL UNIVERSAL que ese escándalo “ha golpeado la imagen [de Flávio] y está tratando de contrarrestar esta disminución en su imagen desde el punto de vista electoral”.

Flávio ha estado bajo la lupa desde el 13 de mayo, cuando The Intercept filtró varios mensajes a partir de una investigación policial federal en los que se muestra que recibió unos 12 millones de dólares de parte de Daniel Vorcaro, expropietario del clausurado Banco Master. Vorcaro está acusado de estafar cientos de millones de dólares de clientes bancarios luego de convencerlos de realizar inversiones dudosas. La Policía Federal de Brasil calcula que el fraude alcanza los 12 mil millones de reales (2 mil 300 millones de dólares). Flávio ha negado cualquier irregularidad y sostiene que el dinero de Vorcaro se utilizó para producir una película sobre la vida de su padre. La investigación continúa.

Sobre la reunión con Trump, Piña declara que “faltan todavía algunos meses, pero ciertamente puede influir de alguna manera en el electorado brasileño, sobre todo en los sectores conservadores, en los sectores empresariales”. El diplomático detalla que “antes del escándalo había un empate técnico; ahora hay un ligero favoritismo hacia el presidente Lula”. La primera encuesta, de la firma AtlasIntel, divulgada tras la información que publicó The Intercept, da a Lula ganador de las elecciones en la segunda vuelta, con 48.9% frente a 41.8% de Bolsonaro.

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Winter escribió que “el escenario más probable es una contienda reñida, donde un sólo acontecimiento inesperado, nacional o internacional, podría cambiar el resultado”.

Piña también destaca a este medio que “todavía es un poco prematuro anticipar quién va a ganar. Lo que sí creo es que va a ser muy cerrada la elección y un tema muy importante que ocurrió en la última elección es que a pesar de haber ganado, Lula no obtuvo la mayoría en el Congreso, lo cual le ha costado alcanzar consensos hacia el interior del Congreso brasileño, lo que es muy importante. Y lo mismo se anticipa ahora: va a ser difícil que el presidente Lula pueda tener una mayoría en el Congreso”.

El candidato conservador brasileño Flávio Bolsonaro se reunió el martes pasado con el presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca. Foto: TOMADA DE X

La relación México-Brasil

Por último, Piña destaca la relación entre México y Brasil, con la presidenta Claudia Sheinbaum y Lula. “Se hablaba de la voluntad política de profundizar nuestras relaciones, sobre todo en los ámbitos económico, comercial y de inversiones. Y ahora la presidenta Sheinbaum anunció que se estaba negociando un acuerdo de cooperación muy importante entre Petrobras, de Brasil, y Pemex”. Además, destaca “que por primera vez en muchos años, ambos gobiernos acuerdan impulsar una candidatura, en este caso de la expresidenta Michelle Bachelet, a la Secretaría General de la ONU”.

El diplomático de carrera remarca que “hay un tema muy importante para el actual gobierno de México, porque esta afinidad y esta alianza con el presidente Lula se estaría buscando no solamente ampliar, sino fortalecer”.

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cdm