De ser la chica rebelde en #LadyRancho o la amiga buena onda de Bodas S.A, ahora a Danae Reynaud le toca estar del lado de la comunidad LGBT+, siendo una de sus integrantes.

La actriz acaba de filmar en Bolivia la cinta Mona, que es una especie de Festen, la película de comedia negra que en 1998 catapultó a Thomas Vintherberg al mediatismo internacional.

“Mona es una chica trans que regresa al hogar familiar para Año Nuevo, para también despedirse de su papá que está falleciendo. Y mi personaje es justo una exnovia de ella, pero que ahora es también esposa del papá”, cuenta Danae.

La película es dirigida por la boliviana Dennise Arancibia, que con su anterior filme titulado Las malcogidas, acerca de una mujer con sobrepeso y un hermano transexual, también usó a la comedia como vehículo catártico, de denuncia y rasgos de ternura.

Es protagonizada por Bruna Mora y cuenta con la actuación de Luis Bredow (Che 2, Guerrilla) y Raúl “Pitín” Gómez (Carga sellada), habiéndose rodado en una hacienda, pues el personaje central viene de familia económicamente acomodada.

“Mona es una película estilo Festen, con muchos personajes tóxicos”, apunta la mexicana.

Como directora

Mientras Danae espera el estreno de Berezada, su ópera prima como directora, ya tiene en cartera una serie independiente de comedia en la que lideró unos episodios.

Berezada, con Mariané Cartas (Las Bravas FC) y Joshua Okamoto (Saw X) y aborda el caso de una secuestro por enfermedad, se proyectó en el pasado Festival de Cine de Morelia y ahora tendría una distribución, si las cosas no cambian.

Y México my love es el título de la nueva serie, ahora en posproducción, en que se encuentran Ana González Bello (Teniente Harina vs El Cancelador), Florencia Ríos, Ari Albarrán y Okamoto.

“Las hicimos entre amigos que nos conocemos desde hace años, son producciones pequeñas, pero con mucho corazón. Berezada gustó en Morelia, ahora vamos a ver si este mismo año ya sale”, apunta Danae.

Danae estudió dirección en el Centro de Capacitación Cinematográfica, pero la actuación es lo que más la ha mantenido en el medio, desde que debutó en cine con Club Sandwich, de Fernando Eimbcke, en 2013.

“Actuar es lo que más me nutre, pero sí me quiero diversificar. En la dirección de pronto no creen que pueda por ser actriz, pero tengo estudios. Si llegas con un guion hay más dudas por ello, en esto hay como un caminito ya establecido, pero yo seguiré en el mío”, expresa.

Actualmente se le puede ver en la película El yerno, recién estrenada en la plataforma Netflix.

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