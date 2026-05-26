Washington, 26 may.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este martes en la Casa Blanca al senador brasileño Flávio Bolsonaro para respaldar su candidatura presidencial, menos de tres semanas después de haberse reunido con el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro publicó en sus redes sociales una fotografía en la que se le ve de pie junto a Trump, sentado en el escritorio del Despacho Oval.

Bolsonaro hijo viajó el domingo por la noche a Washington en busca de un hueco en la agenda del mandatario para una reunión que no había sido confirmada oficialmente por la Casa Blanca.

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El senador derechista buscaba con este encuentro un impulso a su candidatura después de la filtración que lo vincula con Daniel Vorcaro, un banquero encarcelado por sospechas de estar detrás del mayor fraude financiero de la historia del país, algo que ha lastrado su apoyo en las encuestas.

La familia Bolsonaro comparte una cierta afinidad ideológica con el mandatario estadounidense, quien intentó influir de forma infructuosa en el proceso judicial por golpismo contra el padre de Flávio, el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022).

Trump impuso altos aranceles sobre las importaciones brasileñas y sanciones contra el magistrado de la Corte Suprema encargado del caso contra el exmandatario, pero luego dio marcha atrás tras una negociación con el Gobierno brasileño.

De hecho, el viaje de Bolsonaro llega después de que Lula se reuniera con Trump en la Casa Blanca el pasado 7 de mayo, un encuentro que ambos líderes consideraron positivo.

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En audios filtrados a la prensa sobre el caso de Vorcaro, el senador llama "hermano" al banquero y le pide una suma millonaria para financiar una película sobre su padre.

Flávio Bolsonaro ha reconocido el vínculo con el banquero, pero ha negado que haya nada irregular en la financiación al tratarse de "dinero privado".

Las revelaciones han provocado un retroceso del candidato en las encuestas electorales, que ahora lo sitúan varios puntos por detrás de Lula después de haberlos colocado anteriormente en empate técnico.

Bolsonaro promete a Trump unirse al Escudo de las Américas si gana

Prometió que, si gana las elecciones, "Brasil va a integrar el Escudo de las Américas", del que forman parte gobiernos de derecha de la región como la Argentina de Javier Milei o El Salvador de Nayib Bukele, para formar "una gran alianza hemisférica contra el crimen organizado".

El senador defendió que Estados Unidos designe a grupos criminales brasileños como organizaciones terroristas, pero negó que ello abra la puerta a un posible ataque militar de Washington en territorio brasileño y aseguró que "esto está fuera de la mesa".

También reivindicó que Brasil, con grandes reservas de minerales críticos sobre los que Washington tiene un gran interés, debe ser una "alternativa" al monopolio que China ejerce sobre ese sector.

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El senador, de derecha, buscó con este encuentro impulsar su candidatura tras la filtración que lo vincula con Daniel Vorcaro, un banquero encarcelado bajo sospecha de estar detrás del mayor fraude financiero de la historia del país, lo que ha lastrado su apoyo en las encuestas frente a Lula, quien busca su reelección.

La familia Bolsonaro comparte afinidad ideológica con Trump, quien intentó influir sin éxito en el proceso judicial contra Jair Bolsonaro mediante la imposición de altos aranceles a las importaciones brasileñas, medida de la que posteriormente se retractó tras negociar con el Gobierno brasileño.

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