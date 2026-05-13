El aspirante a la presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro, negó este miércoles cualquier ilegalidad en su relación con un banquero preso por una presunta estafa millonaria, tras la revelación de un audio en el que le pide dinero al financiero.

"Me incomoda estar pidiéndote", dice el senador e hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro al banquero Daniel Vorcaro en la grabación, publicada por el portal The Intercept Brasil.

El mensaje, que según The Intercept fue enviado el 8 de septiembre de 2025, está relacionado con una película sobre la vida de Jair Bolsonaro que se encontraba entonces en producción.

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"Estamos en un momento muy decisivo aquí de la película. Y como hay muchas cuotas atrasadas, está todo el mundo tenso", continua Flávio Bolsonaro en la grabación, en la que se refiere a Vorcaro como "hermano".

Según The Intercept, el audio es parte de una serie de registros que comprueban una negociación en la que Vorcaro se comprometió a aportar 24 millones de dólares para la película "Dark Horse", en la que el actor estadounidense Jim Caviezel interpreta a Jair Bolsonaro.

Un poco menos de la mitad de ese valor fue pagado, afirma la publicación.

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El Banco Master, de Vorcaro, fue liquidado a finales de 2025 con más de 7 mil millones de dólares en deudas a unos 800 mil inversores (reembolsados por un fondo de garantías).

Filtraciones de mensajes del celular del banquero y otros documentos del caso han revelado que Vorcaro era cercano a varios jueces de la corte suprema de Brasil.

Flávio Bolsonaro habría intercambiado mensajes con el banquero incluso en la víspera de su arresto en noviembre, según The Intercept Brasil.

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"En nuestro caso, lo que pasó fue que un hijo buscó patrocinio PRIVADO para una película PRIVADA sobre la historia de su propio padre. Cero dinero público", se defendió Flávio Bolsonaro en un comunicado, sin cuestionar la autenticidad de la grabación.

También explicó que su relación con Vorcaro se remonta a 2024, "cuando no existían acusaciones ni sospechas públicas sobre el banquero".

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gs