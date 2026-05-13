Más Información

AICM habilita bahías para Uber y DiDi; Guardia Nacional refuerza operativos en terminales

AICM habilita bahías para Uber y DiDi; Guardia Nacional refuerza operativos en terminales

Morena, PT y Verde, van por nuevo blindaje anticrimen; analizan pedir investigaciones preliminares a FGR y Seguridad

Morena, PT y Verde, van por nuevo blindaje anticrimen; analizan pedir investigaciones preliminares a FGR y Seguridad

"Tenemos una enorme deuda con el sistema educativo"; especialistas abordan cambios al calendario de la SEP Con los de Casa

"Tenemos una enorme deuda con el sistema educativo"; especialistas abordan cambios al calendario de la SEP Con los de Casa

Aplazar elección judicial para 2028 ahorraría 2 mil mdp: Taddei; alistan todo para 2027

Aplazar elección judicial para 2028 ahorraría 2 mil mdp: Taddei; alistan todo para 2027

INE Coahuila se deslinda de propaganda con códigos QR de "Ubica tu Casilla"; pide evitar confusión rumbo a elecciones

INE Coahuila se deslinda de propaganda con códigos QR de "Ubica tu Casilla"; pide evitar confusión rumbo a elecciones

Sheinbaum defiende triunfo de Rocha Moya en 2021; "no hubo denuncias, no hay nada que ponga en duda esa elección", dice

Sheinbaum defiende triunfo de Rocha Moya en 2021; "no hubo denuncias, no hay nada que ponga en duda esa elección", dice

Rocha Moya e Inzunza, sin apariciones públicas desde que EU los ligó al narco; ¿qué sabemos de ellos?

Rocha Moya e Inzunza, sin apariciones públicas desde que EU los ligó al narco; ¿qué sabemos de ellos?

FGR investiga posibles invasión a la competencia federal en caso CIAgate; narcolaboratorio continúa en resguardo

FGR investiga posibles invasión a la competencia federal en caso CIAgate; narcolaboratorio continúa en resguardo

Tercera llamada; DEA y Pentágono se suman a amenazas contra México

Tercera llamada; DEA y Pentágono se suman a amenazas contra México

El aspirante a la presidencia de Brasil, , negó este miércoles cualquier ilegalidad en su relación con un banquero preso por una presunta estafa millonaria, tras la revelación de un audio en el que le pide dinero al financiero.

"Me incomoda estar pidiéndote", dice el senador e hijo mayor del expresidente al banquero Daniel Vorcaro en la grabación, publicada por el portal The Intercept Brasil.

El mensaje, que según The Intercept fue enviado el 8 de septiembre de 2025, está relacionado con una película sobre la vida de Jair Bolsonaro que se encontraba entonces en producción.

Lee también

"Estamos en un momento muy decisivo aquí de la película. Y como hay muchas cuotas atrasadas, está todo el mundo tenso", continua Flávio Bolsonaro en la grabación, en la que se refiere a Vorcaro como "hermano".

Según The Intercept, el audio es parte de una serie de registros que comprueban una negociación en la que Vorcaro se comprometió a aportar 24 millones de dólares para la película "Dark Horse", en la que el actor estadounidense Jim Caviezel interpreta a Jair Bolsonaro.

Un poco menos de la mitad de ese valor fue pagado, afirma la publicación.

Lee también

El Banco Master, de Vorcaro, fue liquidado a finales de 2025 con más de 7 mil millones de dólares en deudas a unos 800 mil inversores (reembolsados por un fondo de garantías).

Filtraciones de mensajes del celular del banquero y otros documentos del caso han revelado que Vorcaro era cercano a varios jueces de la corte suprema de Brasil.

Flávio Bolsonaro habría intercambiado mensajes con el banquero incluso en la víspera de su arresto en noviembre, según The Intercept .

Lee también

"En nuestro caso, lo que pasó fue que un hijo buscó patrocinio PRIVADO para una película PRIVADA sobre la historia de su propio padre. Cero dinero público", se defendió Flávio Bolsonaro en un comunicado, sin cuestionar la autenticidad de la grabación.

También explicó que su relación con Vorcaro se remonta a 2024, "cuando no existían acusaciones ni sospechas públicas sobre el banquero".

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

gs

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Te pueden suspender el pago? IMSS lanza alerta por registro biométrico para pensionados. Foto: Especial / IMSS

¿Te pueden suspender el pago? IMSS lanza alerta por registro biométrico para pensionados

visa americana. iStock/AaronAmat

Visa Einstein: el permiso ‘secreto’ para vivir en Estados Unidos que casi nadie aprovecha

México. iStock / Marcos Elihu Castillo Ramirez

Países que no necesitan visa para entrar a México: lista oficial y qué debes saber

Cocineros en España. Foto: Gemini

Buscan personas cocineras mexicanas para trabajar resort de España: Salario y requisitos

Valle de los Elefantes. Foto: Cortesía Visit San Diego

Así es el Valle de los Elefantes que cautiva a visitantes en San Diego Zoo Safari Park