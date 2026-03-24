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La Corte Suprema de concedió prisión domiciliaria al expresidente , condenado a 27 años de cárcel por golpismo y actualmente hospitalizado por una , informaron fuentes oficiales.

Una solicitud similar había sido denegada antes, pero los abogados la volvieron a presentar tras el ingreso hospitalario del exmandatario brasileño a causa de una neumonía. La solicitud recibió un dictamen favorable de la Fiscalía General de la República.

El magistrado Alexandre de Moraes, del Tribunal Supremo Federal (STF), autorizó la concesión de arresto domiciliario humanitario temporal a Bolsonaro por un plazo inicial de 90 días, a partir del alta médica, con el objetivo de garantizar la recuperación completa de la bronconeumonía, informó el diario O Globo.

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Seguirá usando una tobillera electrónica

El magistrado estableció que, al término de ese periodo, se volverá a evaluar la situación, incluyendo la posibilidad de un nuevo examen médico, para determinar si es necesario mantener la medida.

El arresto domiciliario deberá cumplirse en la residencia del expresidente, con la imposición de medidas cautelares, entre ellas el uso de una tobillera electrónica, indicó O Globo.

De Moraes señalaó que, dada la edad de Bolsonaro (71 años), su historial médico y el estado de salud que presenta, el entorno doméstico es más adecuado en este momento para su recuperación de la bronconeumonía.

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Según la resolución, la recuperación completa puede llevar entre 45 y 90 días y exige cuidados rigurosos —como reposo, control de infecciones, restricción de visitas, alimentación adecuada y seguimiento del tratamiento—, lo que justificaría la permanencia en casa durante ese periodo.

Bolsonaro fue detenido en noviembre del año pasado, incluso antes de que la sentencia del Tribunal pasara a ser firme, por intentar romper la tobillera electrónica mientras se encontraba bajo arresto domiciliario.

Fue trasladado a la Superintendencia de la Policía Federal en el Distrito Federal, donde comenzó a cumplir la pena. El 15 de enero fue trasladado al 19.º Batallón de la Policía Militar.

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En su más reciente solicitud presentada ante el juez, la defensa de Bolsonaro alegó motivos de salud y afirmó que es necesario que reciba más atención médica.

Bolsonaro tuvo que ser ingresado el 13 de marzo en el hospital DFStar tras ser diagnosticado con neumonía bacteriana, y llegó a estar en la terapia intensiva (UCI). Posteriormente fue trasladado a la unidad de cuidados semiintensivos.

Según el equipo médico, la infección que lo llevó al hospital es fruto de un episodio de broncoaspiración, vinculado a las secuelas de una puñalada en el abdomen que recibió durante un acto de campaña en 2018.

Desde entonces, Bolsonaro se ha sometido a varias cirugías y sufre crisis de hipo, a veces acompañadas de vómitos.

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