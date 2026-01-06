Más Información

Inundan de juicios a Pemex y CFE

¿Y el Cartel de los Soles? EU elimina mención a Maduro como líder de esa organización criminal

"Una cosa es no estar de acuerdo con el chavismo"; Sheinbaum señala que no se puede usar la fuerza para llevarse a un Presidente

Infancias toman el micrófono en la mañanera por Día de Reyes; Sheinbaum destaca fortalecimiento en programas de educación

Videos, protestas y un auto abandonado sin placas; lo que se sabe del caso del motociclista atropellado en Iztapalapa

Trump alertó a ejecutivos petroleros un mes antes de la caída de Maduro en Venezuela; "prepárense", les dijo

Captura de Maduro: Manuel Noriega, el antecedente que vaticina un oscuro futuro al líder chavista en EU

CIA determinó que leales a Maduro garantizaban mejor la estabilidad que la oposición, según medios; postura de Marco Rubio fue clave

Maduro tiene inmunidad por ser presidente de Venezuela, dice fiscal; no puede ser arrestado o enjuiciado por "tribunales extranjeros"

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, comienza a gobernar bajo presión; aboga por relación equilibrada y de respeto con EU

Ven premura en trenes usados del Interoceánico; Marina dice que se adecuaron

Se comercializaron 1.5 millones de autos nuevos en 2025; reportan crecimiento de 1.3%

Brasilia. sufrió un traumatismo craneoencefálico leve, tras sufrir una caída en la Superintendencia de la Policía Federal, donde cumple condena por golpismo, informó el médico Cláudio Birolini, quien añadió que el expresidente brasileño será sometido a pruebas para evaluar su estado.

"Dada su situación actual, las caídas con traumatismos son una de nuestras mayores preocupaciones. Ya habíamos advertido sobre este riesgo", afirmó el médico al confirmar el diagnóstico de traumatismo craneoencefálico leve.

La información se dio a conocer luego de que la exprimera dama Michelle Bolsonaro afirmara en una publicación en las redes sociales que el expresidente tuvo un ataque de hipo mientras dormía, se cayó y se golpeó la cabeza con un mueble.

Según Michelle, como Bolsonaro está detenido en una sala especial de la Policía Federal, solo recibió atención médica cuando lo llamaron para la visita. La exprimera dama estuvo en la unidad el martes por la mañana e informó que esperaba la llegada de un delegado para aclarar cómo se prestaron los primeros auxilios. Miembros de la Policía Federal, que hablaron bajo reserva afirmaron que se le prestó asistencia en el lugar y minimizaron la gravedad del episodio.

El cardiólogo Brasil Ramos Caiado también fue llamado y se encuentra en la unidad de la Policía Federal para realizar una evaluación clínica del expresidente.

Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años y tres meses de cárcel por golpe de Estado a Lula da Silva (11/09/2025). Foto: AFP
Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años y tres meses de cárcel por golpe de Estado a Lula da Silva (11/09/2025). Foto: AFP

El episodio se produce pocos días después de que Bolsonaro mostrara una mejora en su estado de salud. La semana pasada, fue dado de alta del hospital DF Star, donde permaneció ingresado durante nueve días tras someterse a una operación de hernia inguinal bilateral. Durante su hospitalización, que comenzó el 24 de diciembre y terminó el primer día del año, también se sometió a un bloqueo del nervio frénico, un procedimiento indicado para contener los ataques persistentes de hipo, que los médicos asocian a complicaciones derivadas de la puñalada que sufrió durante la campaña presidencial de 2018.

Desde su regreso a la custodia de la Policía Federal, el día 1, sus aliados e interlocutores informaron de una evolución clínica considerada positiva, sin crisis frecuentes de hipo. Aun así, personas escuchadas bajo reserva afirman que Bolsonaro se quejaba de dificultades para dormir, atribuidas al funcionamiento continuo y al ruido del sistema de aire acondicionado de la unidad.

La defensa llevó la denuncia al Tribunal Supremo Federal. En una petición enviada al ministro Alexandre de Moraes, los abogados afirmaron que el ruido compromete el descanso del expresidente y solicitaron medidas como el aislamiento acústico o la adaptación del espacio. El lunes, Moraes determinó que la Policía Federal se pronuncie, en un plazo de cinco días, sobre las condiciones denunciadas.

Bolsonaro está preso desde finales de noviembre en la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia, donde cumple una pena de 27 años y tres meses de prisión, impuesta por el STF por su participación en el intento de golpe de Estado.

