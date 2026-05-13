El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que, como parte de las acciones de ordenamiento y mejora de la movilidad, se acordó junto con los taxistas de sitio permitir la rehabilitación de bahías de ascenso y descenso en áreas adyacentes a las Terminales 1 y 2 para los taxis de aplicación como Uber y DiDi.

Esto, con la finalidad de ofrecer a los pasajeros una alternativa segura para abordar servicios de transporte que “no cuentan con autorización de acceso a zona federal”.

En un comunicado, el AICM detalló que esto le permitirá a los pasajeros la “toma libre de otras opciones de transporte” en espacios iluminados, controlados y cercanos a las terminales aéreas.

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El acuerdo se dio luego de una reunión entre el almirante Juan José Padilla Olmos, director general del AICM; la directora de Asuntos Jurídicos y el subdirector de Terminal y Supervisión de Transportación Terrestre de la Entidad; y Ernesto Pineda Flores, presidente del Comité Directivo de Transportación Terrestre Nueva Imagen A.C., agrupación de taxistas que opera en el AICM, y también presidente de la Asociación Nacional de Empresas Transportistas en Aeropuertos.

La reunión se dio con la finalidad de entablar un diálogo abierto y propositivo, en la que se acordó emitir una circular dirigida a todas las personas físicas y morales relacionadas con la prestación del servicio de taxis autorizados en el Aeropuerto, para que tengan conocimiento de esta medida.

En tanto, la Guardia Nacional seguirá realizando en el AICM las funciones y atribuciones que le confiere la ley aplicable.

Por lo anterior, en los próximos días se incorporarán más elementos de la Guardia Nacional para fortalecer los operativos dentro del ámbito de su competencia en jurisdicción federal, y se instalarán oficinas para el pago de multas.

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Adicionalmente, elementos de tránsito de la Ciudad de México también apoyarán en la gestión de la carga vehicular en las vialidades aledañas al AICM, así como personal de Protección Federal, encargado de funciones de vigilancia y apoyo en materia de seguridad.

Respecto a las iniciativas presentadas en el Congreso de la Unión relacionadas con el transporte federal, el AICM reiteró que no cuenta con facultades ni atribuciones para intervenir en las decisiones del Poder Legislativo, por lo que desconoce cualquier acción o postura orientada a regular el transporte federal.

“Esta entidad se limita a realizar funciones relacionadas con la administración y operación del AICM, en beneficio de las personas usuarias y en estricto apego a la normatividad aplicable”, afirmó el Grupo Aeroportuario Marina.

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