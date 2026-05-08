La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) autorizó de manera oficial al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) incrementar dos operaciones por hora, por lo que, a partir de la temporada de verano, se podrán atender 46 aterrizajes y despegues por hora, de acuerdo con lo publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Según lo dado a conocer en el DOF, la AFAC determinó la posibilidad de autorizar el incremento a 46 operaciones por hora el pasado 27 de marzo.

La resolución señala que se determinó la viabilidad de aumentar operaciones de despegue y aterrizaje después de analizar un estudio de los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano y conforme al artículo 94 del Reglamento de la Ley de Aeropuertos.

“Es importante señalar que un elemento clave para autorizar este incremento en el número de operaciones es la construcción y puesta en marcha de tres nuevas calles de rodaje de salida rápida en la pista 05 derecha del AICM.

“La primera ya está concluida, la segunda estará terminada la segunda quincena del mes de mayo y la tercera [está] programada para entregarse a finales de 2026”, indicó el aeropuerto de la Ciudad de México, previamente.

Asimismo, la AFAC instruyó al aeropuerto a “aplicar, adoptar y responder sobre las medidas necesarias que garanticen la óptima operación del aeropuerto y la adecuada prestación del servicio público”.

El Diario Oficial detalla que el 24 de marzo, el director general del AICM remitió a la AFAC el Estudio de capacidad por Niveles de Servicio de los Edificios Terminales en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México, un estudio de lado tierra.

Mientras que el 25 de marzo, el director general de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), remitió a la AFAC el Estudio de Aumento de Capacidad del Espacio Aéreo y Lado Aire del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), un estudio de lado aire.

Con la evaluación de ambos estudios se tomó la decisión de aumentar las operaciones en el AICM.

El incremento de operaciones en el Benito Juárez es una petición añeja de las aerolíneas y del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés).

En 2022 se dio la primera reducción de operaciones, de 61 a 52 por hora, argumentando una saturación de los edificios terminales del AICM, pero ese mismo año se inauguró el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), por lo que algunos expertos consideraron la medida como una forma de presionar a las aerolíneas a irse al AIFA.

En 2023, una vez más se redujeron las operaciones de 52 a 43 por hora. En esta ocasión se argumentaron limitaciones en el espacio aéreo determinadas por Seneam, pero esta vez se indicó que la reducción de operaciones era de forma temporal y en tanto subsistieran las condiciones que la motivaron.

En mayo del año pasado, la AFAC autorizó a la terminal una operación más, pasando de 43 aterrizajes y despegues por hora, a 44.

El DOT estuvo solicitando que se justificara la reducción de operaciones en el AICM mediante estudios, así como el traslado de las operaciones de carga al AIFA, ya que ambas medidas afectaron a las aerolíneas estadounidenses.

El año pasado, el DOT canceló 13 nuevas rutas hacia Estados Unidos por parte de Aeroméxico, Volaris y Viva, que comenzaban a operar entre octubre y noviembre de 2025.

También amenazó con prohibir el traslado de carga en las bodegas de los aviones a seis aerolíneas desde el AICM hacia la Unión Americana, en represalia a la reducción de las operaciones en el aeropuerto capitalino.

Actualmente, siguen canceladas las 13 rutas hacia Estados Unidos, lo que representa una oportunidad perdida para las aerolíneas mexicanas en vísperas de la celebración de la Copa Mundial FIFA 2026.

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