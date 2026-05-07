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El Departamento estadounidense de Estado está iniciando una revisión de los 53 consulados mexicanos que operan en Estados Unidos, según informó un funcionario estadounidense a CBS News.
Según el medio, la medida podría llevar al secretario de Estado, Marco Rubio, a considerar la posibilidad de ordenar el cierre de algunas oficinas diplomáticas.
Un funcionario del Departamento de Estado afirmó a CBS News que la revisión forma parte de un esfuerzo más amplio para alinear la política exterior estadounidense con las prioridades de la administración Trump.
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Dylan Johnson, subsecretario de Estado para Asuntos Públicos Globales, declaró que "el Departamento de Estado revisa constantemente todos los aspectos de las relaciones exteriores estadounidenses para garantizar que estén en consonancia con la agenda de política exterior 'Estados Unidos Primero' del presidente y que promuevan los intereses estadounidenses".
CBS News recuerda que "las tensiones entre Estados Unidos y México se dispararon el mes pasado tras la muerte de dos funcionarios estadounidenses, que posteriormente se confirmó que trabajaban para la CIA, quienes fallecieron junto a dos investigadores mexicanos después de que su vehículo se estrellara en una remota región montañosa donde las autoridades estaban investigando presuntos narcolaboratorios".
El creciente protagonismo de Estados Unidos ha avivado el debate en México sobre su soberanía y la cooperación en materia de seguridad con la administración Trump. La CIA declinó hacer comentarios a CBS News.
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