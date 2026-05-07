El Comando Central de Estados Unidos aseguró este jueves que atacó centros de "mando y control" e instalaciones militares iraníes después de que fuerzas de Irán lanzaran misiles, drones y embarcaciones rápidas contra destructores estadounidenses que transitaban el estrecho de Ormuz.

Según el comunicado del Comando Central, las fuerzas iraníes lanzaron "múltiples misiles, drones y pequeñas embarcaciones" contra los destructores USS Truxtun, USS Rafael Peralta y USS Mason mientras atravesaban la vía marítima internacional que conecta el estrecho de Ormuz con el golfo de Omán.

De acuerdo con la cadena Fox News, altos mandos militares habrían confirmado que los ataques estadounidenses se habrían registrado en el puerto iraní de Qeshm y Bandar Abbas, así como en el puesto de control naval de Bandar Kargan, en Minab.

El mando militar central de Irán acusó a Estados Unidos de violar el alto al fuego en la guerra de Medio Oriente con sus ataques contra buques en el estrecho de Ormuz, y afirmó que atacó a las fuerzas estadounidenses "en represalia".

Lee también EU acusa a Irán de peajes "ilegales" en Ormuz; exige abrir corredor humanitario de ONU

"Estados Unidos atacó a un petrolero iraní que se desplazaba desde las aguas costeras de Irán, en la región de Jask, hacia el estrecho de Ormuz, así como a otro buque que entraba en el estrecho de Ormuz frente al puerto de Fuyaira, en Emiratos Árabes Unidos", señaló el cuartel general del Jatam Al Anbia en un comunicado citado por la televisión estatal.

Por su parte, Irán difundió un comunicado en los medios estatales en el que alegó que el ejército estadounidense violó el alto al fuego al realizar ataques contra Qeshm y otras dos ciudades costeras del sur de la república islámica.

Los nuevos ataques suceden luego de semanas de un alto el fuego decretado el 8 de abril unilateralmente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la espera de concretar un acuerdo de paz con Teherán.

El día previo a los ataques registrados hoy, Trump había asegurado que veía "muy posible" que se concretara un acuerdo de paz.

Acusó además a Estados Unidos de haber llevado a cabo ataques en otras zonas del sur "en cooperación con algunos países de la región". Las fuerzas iraníes "atacaron de inmediato y en represalia a buques militares estadounidenses", añadió.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa