El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, acusó a Irán de querer cobrar peajes "ilegales" a quienes quieran cruzar el estrecho de Ormuz, a través del nuevo organismo creado por Teherán para gestionar la vía, y pidió abrir un corredor humanitario de la ONU.

Waltz compareció a las puertas del Consejo de Seguridad para presentar un proyecto de resolución con el que garantizar la libertad de navegación en el estrecho, bloqueado por Irán, que Estados Unidos ha redactado junto a Baréin, y en colaboración con Kuwait, Catar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

El representante estadounidense aseguró que Irán "pretende exigir a todos los capitanes de buques de la navegación internacional, comercial y civil que se registren y paguen un soborno, un peaje, para poder utilizar estas vías navegables internacionales".

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"Es inaceptable, es inmoral y es ilegal conforme al derecho internacional", añadió Waltz, que lo calificó como "un castigo colectivo a todo el mundo para intentar resolver una disputa".

El embajador estadounidense se refirió a la autoridad del Golfo del Estrecho Pérsico (PGSA, por sus siglas en inglés), un organismo administrativo creado por Irán, anunciado por medios estatales este miércoles, para gestionar el tránsito por el estrecho de Ormuz.

Las autoridades iraníes han hablado de imponer peajes al tránsito marítimo por esa vía, aunque no hay una confirmación oficial.

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Waltz dijo que el proyecto de resolución busca garantizar la libertad de navegación para todas las economías del mundo: "Quienes abusan de ella o tratan de acabar con ella están sentando un precedente muy, muy peligroso y, francamente, preparando el terreno para condenar al comercio mundial".

"Nos gusta hablar mucho del derecho internacional aquí en la ONU, pues bien, las acciones indiscriminadas de Irán de colocar minas y obstaculizar el paso en el estrecho de Ormuz son violaciones de libro del derecho internacional", afirmó.

Tras la rueda de prensa, Waltz fue preguntado por la fecha prevista para llevar a cabo la votación, pero no quiso "adelantarse a las negociaciones que se están llevando a cabo".

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Esta no es la primera vez que el Consejo de Seguridad tiene en sumanos una resolución sobre la estratégica vía. A principios de abril, Arabia Saudí, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait y Catar presentaron una que instaba a coordinar esfuerzos para garantizar la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz y que exigía a Irán el cese inmediato de los ataques contra buques comerciales.

Entonces, la resolución fue vetada por China y Rusia -miembros permanentes del Consejo de Seguridad- por no ser "objetiva" y por "cortoplacista".

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