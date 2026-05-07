El brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius a principios de abril ha costado la vida a tres personas, mientras aumentan los casos confirmados y de sospechosos.

Esta es una cronología que reconstruye cómo ha evolucionado el brote:

Cronología de la evolución del brote de Hantavirus

1 de abril: El crucero MV Hondius zarpa desde Ushuaia ( Argentina ) para cruzar el Atlántico Sur con destino a Canarias, en una ruta que incluyó la Antártida continental, las islas Malvinas, las Georgias del Sur, la isla del Ruiseñor y la isla Tristán. Llevaba a bordo a 149 personas de 23 nacionalidades, entre ellas a 14 españoles, según la operadora neerlandesa del barco.

El crucero zarpa desde Ushuaia ( ) para cruzar el Atlántico Sur con destino a Canarias, en una ruta que incluyó la Antártida continental, las islas Malvinas, las Georgias del Sur, la isla del Ruiseñor y la isla Tristán. Llevaba a de 23 nacionalidades, entre ellas a 14 españoles, según la operadora neerlandesa del barco. 11 de abril: Fallece en su camarote un pasajero neerlandés, de 70 años, que había experimentado síntomas desde el 6 de abril. No se le hicieron pruebas al no haber sospechas de hantavirus.

Fallece en su camarote un pasajero neerlandés, de 70 años, que había experimentado síntomas desde el 6 de abril. No se le hicieron pruebas al no haber sospechas de hantavirus. 24 de abril: El cuerpo del pasajero es desembarcado en la isla de Santa Elena, en el Atlántico Sur (de soberanía británica), junto a su esposa, que es trasladada a Johannesburgo (Sudáfrica). En esa misma fecha, una treintena de pasajeros desembarcaron en dicha isla. Están siendo rastreados para detectar si pudo haber más contagios, según informó la naviera el 7 de mayo.

Foto: Corne Brouwers. Facebook 'Oceanwide Expeditions'

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26 de abril: La esposa de la primera víctima mortal también fallece en un hospital de Sudáfrica . Las pruebas dan positivo a hantavirus.

La esposa de la mortal también fallece en un hospital de . Las pruebas dan positivo a hantavirus. 27 de abril: Un pasajero británico enferma gravemente y es trasladado a Sudáfrica. Es ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital en Johannesburgo. También da positivo a hantavirus.

Un pasajero británico enferma gravemente y es trasladado a Sudáfrica. Es ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital en Johannesburgo. También da positivo a hantavirus. 2 de mayo: La Organización Mundial de la Salud (OMS) es notificada oficialmente del brote. Ese mismo día muere una persona de origen alemán tras presentar síntomas de neumonía. La OMS confirma al menos seis afectados (tres fallecidos y tres enfermos).

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3 de mayo: El buque entra en aguas de Cabo Verde y queda fondeado frente a Praia, su capital.

El buque entra en aguas de Cabo Verde y queda fondeado frente a Praia, su capital. 4 de mayo: Cabo Verde deniega la entrada en puerto por motivos de seguridad pública nacional. El crucero contempla desembarcar en Canarias para realizar nuevos exámenes médicos. La OMS pide a España que atienda a los enfermos . Además, se informa de que dos miembros de la tripulación sufren síntomas de enfermedad respiratoria, uno de ellos en estado leve y otro grave.

Cabo Verde deniega la entrada en puerto por motivos de seguridad pública nacional. El crucero contempla desembarcar en Canarias para realizar nuevos exámenes médicos. La . Además, se informa de que dos miembros de la tripulación sufren síntomas de enfermedad respiratoria, uno de ellos en estado leve y otro grave. 5 de mayo: La OMS eleva a siete los afectados por el posible brote: tres muertos, un enfermo grave y tres con síntomas leves. Las autoridades suizas informan de un octavo caso confirmado en un pasajero que desembarcó antes y regresó a Zúrich. El crucero parte de Cabo Verde rumbo al puerto tinerfeño de Granadilla de Abona (Canarias, España), donde tiene previsto llegar tras tres días y 12 horas de navegación. Se confirma que las tres muertes se debieron a la cepa Andes del hantavirus, la única de la que se ha documentado transmisión entre humanos.

El brote se produjo en el MV Hondius, que viajaba de Ushuaia (Argentina) a Cabo Verde. El paciente tratado en Johannesburgo dio positivo por hantavirus, un virus de la familia que puede causar fiebre hemorrágica, según declaró el portavoz sudafricano Foster Mohale. Foto: AFP

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6-7 de mayo: Tres pasajeros son transportados por vía aérea a Países Bajos : un neerlandés que ejercía como médico del crucero, un británico y un alemán. Dos sufren síntomas graves y uno es asintomático, pero es sospechoso de haberse contagiado tras mantener contacto con uno de los fallecidos. Con esta evacuación, ya no quedaría nadie en el barco con síntomas.

Tres pasajeros son transportados por vía aérea a : un neerlandés que ejercía como médico del crucero, un británico y un alemán. y uno es asintomático, pero es sospechoso de haberse contagiado tras mantener contacto con uno de los fallecidos. Con esta evacuación, ya no quedaría nadie en el barco con síntomas. 7 de mayo: Una azafata neerlandesa es hospitalizada en Ámsterdam con posibles síntomas de hantavirus. Es un potencial nuevo contagio tras haber estado en contacto con la esposa del primer fallecido. Singapur informa que aisló a dos residentes de la isla que estaban a bordo del barco. Se está a la espera de los resultados de las pruebas. En Israel, medios reportan un primer caso de hantavirus, no ligado al crucero, sino a una cepa europea, causante de Fiebre Hemorrágica con Síndrome Renal (FHSR) y nefropatía epidémica, transmitidas por roedores, no por contacto humano.