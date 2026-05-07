Madrid.— El crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, se dirige a la isla de Tenerife, luego de que tres pasajeros afectados fueran trasladados a otros países para su atención, pero la alarma se extendió ayer, al revelarse que dos pasajeros que después dieron positivo al virus tomaron vuelos, por lo que se inició ya el rastreo de contactos.

El futuro del MV Hondius, de bandera neerlandesa, ha suscitado preocupación tras la muerte de tres personas que estuvieron a bordo y su inminente llegada (el sábado) a las islas Canarias desde Cabo Verde, pese a la oposición del gobierno regional del archipiélago del Atlántico.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que trasladó a tres personas: dos tripulantes enfermos y una persona que estuvo en contacto con uno de los casos confirmados. Los afectados partieron en dos aviones de Cabo Verdem con destino a Países Bajos.

Uno de ellos, con dos expasajeros del crucero, aterrizó ayer en Ámsterdam. Los servicios de emergencia de Alemania indicaron que recogieron a uno de los pasajeros y lo trasladaron a un hospital de Dusseldorf.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. insistió que la situación no es similar a la del comienzo de la pandemia de Covid-19. “El riesgo para el resto del mundo es bajo”, dijo.

Los expertos sanitarios están preocupados por la posibilidad de que el brote se propague, tras conocerse que una mujer neerlandesa, cuyo marido falleció en el barco por hantavirus, murió en Johannesburgo, adonde viajó en un vuelo comercial desde Santa Elena cuando ya presentaba síntomas. Las autoridades tratan de localizar a los viajeros del vuelo, que según la aerolínea sudafricana Airlink transportaba a 82 pasajeros y seis tripulantes.

El ministro de Salud sudafricano, Aaron Motsoaledi, confirmó que las pruebas han detectado la cepa Andes, la única que puede transmitirse entre personas.

Suiza confirmó asimismo que otra persona que estuvo en el crucero y luego viajó a Zúrich, dio positivo a esa misma cepa.

En el crucero viajaban originalmente 88 pasajeros y 59 tripulantes de 23 nacionalidades.

Tras la llegada del barco a Canarias, todos los extranjeros serán trasladados en avión a sus países de origen, indicó la ministra española de Sanidad, Mónica García, quien detalló que el barco llegará a Granadilla.

Los 14 españoles a bordo del MV Hondius —13 turistas y un miembro de la tripulación— serán trasladados a Madrid, donde “permanecerán en cuarentena todo aquel tiempo que sea necesario”, precisó.

Los expertos creen que el primer contagio no pudo haberse producido a bordo, ya que el periodo de incubación del virus es de entre una y seis semanas.