Aguascalientes, Ags.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recibió la “Medalla al Mérito Cívico” y las Llaves de la Ciudad de Aguascalientes en sesiones solemnes del Congreso del Estado y el Cabildo Municipal, mientras un grupo de morenistas protestaba en la Plaza Principal y afuera del Teatro Morelos por la presencia de la política española.

Incluso la regidora de Morena, Martha Márquez, interrumpió el acto de entrega de las Llaves de la Ciudad en el escenario del Teatro Morelos con un reclamo escrito por la falta de agua, justo en el momento en el que Díaz Ayuso comenzaba su discurso.

Se acercó a la homenajeada a mostrar un mensaje escrito con la frase “No Tenemos Agua”, lo que generó un altercado con sus asistentes que le arrebataron la nota; luego, por intervención de la gobernadora Teresa Jiménez se permitió el micrófono a la regidora para que expresara su sentir.

Protesta de regidora en Aguascalientes por Isabel Díaz Ayuso al recibir las llaves del estado el miércoles 6 de mayo de 2026/ Captura de pantalla

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A escasa distancia de la presidenta de Comunidad de Madrid, Martha Márquez expreso su reclamo por la falta de agua, rechazo de condecoraciones a la gobernante de Madrid, además dijo que, a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum la deben de respetar.

La regidora de Morena, Martha Márquez, interrumpió el acto de entrega de las Llaves de la Ciudad a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad de Madrid el miércoles 6 de mayo de 2026/ Captura de pantalla

“Estamos orgullosos de nuestra presidenta de México, la que ha disminuido la pobreza en un 3 por ciento, mientras las familias de Aguascalientes están sin agua.”

Díaz Ayuso ingresó al Palacio legislativo entre vallas de metal, en torno de hombres y mujeres que repudiaban su visita. “¡Fuera, traidores a la patria!, es un honor estar con Claudia. Hoy, agua sí, Ayuso no”.

Isabel Díaz Ayuso recibe Medalla al Mérito Cívico y Llaves de Aguascalientes; Morenistas protestan contra condecoración. Foto: Especial.

Mostraron mensajes escritos con las frases “Se buscan maestros de historia para los panistas”, “Ayuso fascista, tu odio no conquista”, “Ayuso fascista, fracaso derechista", "¡Fuera!".

En el Congreso local, Isabel Díaz Ayuso recibió la “Medalla Especial al Mérito Cívico” en reconocimiento a su trayectoria en favor de la libertad, la democracia y la identidad cultural de los pueblos.

Isabel Díaz Ayuso recibe Medalla al Mérito Cívico y Llaves de Aguascalientes; Morenistas protestan contra condecoración. Foto: Especial.

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El evento protocolario se llevó a cabo en el salón de sesiones “Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes”, bajo la conducción del presidente de la mesa directiva, diputado Rodrigo Cervantes Medina, en presencia de la gobernadora.

Se reconoció a la homenajeada como figura internacional cuya labor ha estado orientada a la defensa de los valores democráticos y al fortalecimiento de la identidad cultural, entendida como el conjunto de tradiciones, historia y expresiones que dan sentido de pertenencia de ambos pueblos.

En su mensaje, Díaz Ayuso destacó la importancia de la libertad, la cultura del esfuerzo y la identidad cultural como pilares de las sociedades democráticas.

Isabel Díaz Ayuso recibe Medalla al Mérito Cívico y Llaves de Aguascalientes; Morenistas protestan contra condecoración. Foto: Especial.

“Es una distinción que me honra especialmente, porque representa a una tierra admirable que celebra cuatro siglos y medio de historia, de trabajo, de tradiciones y de un inmenso futuro. Este reconocimiento nos recuerda los lazos que unen a nuestras naciones, pues cada vez hay más españoles viviendo en México y mexicanos emprendiendo proyectos en Madrid", aseveró.

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Dijo que “las relaciones entre nuestras naciones no se sostienen únicamente con tratados, sino también a través de millones de historias personales, de la cultura compartida, de la música, el arte y las tradiciones. México y España somos parte de una misma comunidad, con un idioma, valores y una historia compartida.

Acotó que “donde algunos ven diferencias, o reniegan de la historia, nosotros vemos oportunidades; somos una comunidad de más de 600 millones de personas que comparten una forma única de entender la vida”.

El presidente del Congreso destacó el compromiso de un estado “abierto al mundo, a la cooperación, al diálogo y al entendimiento; en nuestra entidad hay tolerancia, respeto por la pluralidad, por lo que no cabe el miedo ni las descalificaciones a las distintas formas de pensar”.

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