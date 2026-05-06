Monterrey, Nuevo León.- Reforzando la seguridad y con el fin de blindar todo Nuevo León desde tierra y aire, el Gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda presentó el segundo helicóptero Black Hawk, con el cual se ampliará la vigilancia aérea, se fortalecerán los operativos en carreteras y zonas estratégicas para mantener la paz en Nuevo León.

Al presentar el nuevo helicóptero, el Mandatario estatal destacó el fortalecimiento de Fuerza Civil con un total de 11 helicópteros, miles de elementos, divisiones especializadas, inteligencia operativa y coordinación con fuerzas federales, lo cual aseguró ha permitido recuperar el control, mejora en los resultados, tener índices históricos en seguridad y reforzar la presencia del Estado frente a la delincuencia.

"Hoy los resultados hablan por sí solos, esta corporación está a punto de llegar a 7 mil elementos, los mejores capacitados, los de más confianza y los de más resultados. Esta corporación hoy tiene 16 destacamentos, ya no andan por las carreteras solos patrullando, tienen arriba de cada convoy, helicópteros vigilando y monitoreando desde el aire y Black Mambas por delante, por detrás y por los lados.

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"Por eso me siento muy orgulloso de que llega nuestro onceavo helicóptero. Seguiremos siendo la mejor policía de México, seguiremos coordinándonos y seguiremos equipándonos con la división aérea, con la división blindada, con la división caminos, con la división del Mundial, con la división de policía urbana, nada más que ahora con un gran edificio y centro de inteligencia desde donde vamos a comandar a todas las policías de Nuevo León", apuntó el Gobernador de Nuevo León.

El modelo Sikorsky UH-60L Black Hawk es una versión mejorada del icono helicóptero utilitario bimotor de carga media, versatilidad y confiabilidad, además de una mayor capacidad de tropa. El UH-60L Blackhawk representa el estándar operacional más confiable para misiones de vigilancia territorial, respuesta táctica, traslado de fuerzas especiales y apoyo a instituciones de seguridad del Estado.

El titular de la nueva Fuerza Civil, Gerardo Escamilla Vargas agradeció al Gobernador por su visión y resaltó que con la incorporación de este segundo helicóptero Fuerza Civil fortalece su capacidad operativa y amplía su cobertura para responder con mayor rapidez y precisión en todo Nuevo León.

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"Hoy damos un paso importante en la consolidación de una Fuerza Civil más preparada, más equipada para cumplir su misión de mantener la paz en cada rincón del territorio de Nuevo León. Esta mañana incorporamos un segundo helicóptero denominado Black Hawk y con ello fortalecemos de manera directa nuestra capacidad de proteger y servir a la ciudadanía de Nuevo León. Este helicóptero alcanza velocidades de hasta 300 kilometros por hora, con una autonomía de cercana a los 600 kilómetros,esto significa que podemos llegar más rápido y cubrir mayores distancias, pero sobre todo actuar con oportunidad en cualquier punto del estado", agregó Escamilla Vargas.

"Quiero cerrar reconociendo el liderazgo de esta visión a quien ha hecho posible este avance y tener hoy a la mejor policía de México. Quiero reconocer al señor gobernador Samuel García por su respaldo que ha sido decisivo en este trabajo”.

La inversión superior a los 30 millones de pesos en infraestructura, equipamiento y tecnología ha transformado a Fuerza Civil en una corporación moderna, profesional y eficaz con la división aérea más equipada del país.

“Gracias por creer en nuestra institución, gracias por creer en los hombres y mujeres de Fuerza Civil, gracias por impulsar una inversión histórica que se traduce en mejores condiciones para servir a nuestras familias en Nuevo León", apuntó.