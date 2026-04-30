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El destacó el volumen de que se ejecuta actualmente en la entidad, señalando que el estado lidera los indicadores nacionales en inversión de infraestructura.

"Somos , primer lugar en formalidad... lo mejor que puede hacer un gobierno es obra, punto. Eso es lo que yo aprendí en este sexenio”, afirmó el .

El mandatario estatal enumeró algunas de las obras durante su administración, como la creación de siete nuevas carreteras, el mejoramiento de la Aduana Colombia y la construcción de acueductos para asegurar el suministro de agua.

Han construido siete nuevas carreteras, hospitales, acueductos y las líneas 4 y 6 del Metro. | Foto: Especial.
Han construido siete nuevas carreteras, hospitales, acueductos y las líneas 4 y 6 del Metro. | Foto: Especial.

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En materia de seguridad, se detalló la edificación de 16 destacamentos de la nueva Fuerza Civil; en movilidad urbana, las obras de las líneas 4 y 6 del Metro.

Seguridad laboral y coordinación con el sector privado

Asimismo, subrayó que la realización de estas obras es posible gracias a la coordinación con empresas constructoras y el personal operativo que labora en cada frente de trabajo.

El secretario de Movilidad y Planeación Urbana resaltó la colaboración existente con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Nuevo León, así como con otras entidades gubernamentales, para llevar a cabo proyectos de obra pública.

La CMIC Nuevo León celebra cada año el Día de la Santa Cruz y de los albañiles, para reconocer su labor en la creación de obras públicas y privadas. | Foto: Especial.
La CMIC Nuevo León celebra cada año el Día de la Santa Cruz y de los albañiles, para reconocer su labor en la creación de obras públicas y privadas. | Foto: Especial.

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"En coordinación con la Cámara de la Construcción, con la Secretaría de Trabajo, para que toda obra cumpla con todos los temas de seguridad. No vamos a escatimar ningún esfuerzo en los temas de seguridad”, declaró.

La CMIC Nuevo León celebra cada año el Día de la Santa Cruz (3 de mayo) y de los trabajadores de la construcción, para reconocer su labor en la creación de obras públicas y privadas.

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JACL/cr

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