El gobierno de Nuevo León destacó el volumen de obra pública que se ejecuta actualmente en la entidad, señalando que el estado lidera los indicadores nacionales en inversión de infraestructura.

"Somos primer lugar en obra pública, primer lugar en formalidad... lo mejor que puede hacer un gobierno es obra, punto. Eso es lo que yo aprendí en este sexenio”, afirmó el gobernador neoleonés Samuel Alejandro García Sepúlveda.

El mandatario estatal enumeró algunas de las obras durante su administración, como la creación de siete nuevas carreteras, el mejoramiento de la Aduana Colombia y la construcción de acueductos para asegurar el suministro de agua.

Han construido siete nuevas carreteras, hospitales, acueductos y las líneas 4 y 6 del Metro. | Foto: Especial.

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En materia de seguridad, se detalló la edificación de 16 destacamentos de la nueva Fuerza Civil; en movilidad urbana, las obras de las líneas 4 y 6 del Metro.

Seguridad laboral y coordinación con el sector privado

Asimismo, subrayó que la realización de estas obras es posible gracias a la coordinación con empresas constructoras y el personal operativo que labora en cada frente de trabajo.

El secretario de Movilidad y Planeación Urbana resaltó la colaboración existente con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Nuevo León, así como con otras entidades gubernamentales, para llevar a cabo proyectos de obra pública.

La CMIC Nuevo León celebra cada año el Día de la Santa Cruz y de los albañiles, para reconocer su labor en la creación de obras públicas y privadas. | Foto: Especial.

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"En coordinación con la Cámara de la Construcción, con la Secretaría de Trabajo, para que toda obra cumpla con todos los temas de seguridad. No vamos a escatimar ningún esfuerzo en los temas de seguridad”, declaró.

La CMIC Nuevo León celebra cada año el Día de la Santa Cruz (3 de mayo) y de los trabajadores de la construcción, para reconocer su labor en la creación de obras públicas y privadas.

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