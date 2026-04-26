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Nuevo León. - Mariana Rodríguez Cantú, titular de AMAR a Nuevo León, impartió la conferencia “De emprendedora a emprendedor” en el Mercado Hecho en Nuevo León, donde compartió su experiencia personal tras enfrentar diversos fracasos, con el propósito de brindar herramientas, recomendaciones y estrategias a quienes buscan iniciar o consolidar un negocio, acompañada por el gobernador Samuel García.
En un comunicado, explicó que su trayectoria incluyó tres intentos fallidos antes de encontrar una fórmula que le permitiera avanzar, lo que le ayudó a comprender que el crecimiento empresarial exige constancia, disciplina y adaptación, particularmente en el ámbito digital.
Experiencia y aprendizajes en el camino del emprendimiento
Señaló que el desarrollo de un negocio implica procesos irregulares, con avances y retrocesos, por lo que insistió en la importancia de mantener el esfuerzo diario y aprovechar las herramientas disponibles para fortalecer cada proyecto.
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Detalló puntos clave para iniciar un emprendimiento, como identificar la necesidad que se busca resolver antes de pensar en la imagen de la marca, registrar el negocio, cumplir con obligaciones fiscales y combinar ventas físicas con canales digitales.
También destacó la relevancia de establecer precios que contemplen todos los costos de operación, incluidos insumos, renta y pago de personal, para garantizar la viabilidad del negocio.
Programas y apoyos para emprendedores en Nuevo León
Además, la titular de AMAR a Nuevo León, recomendó promover activamente los productos o servicios, mantener constancia, generar redes con otras personas emprendedoras y atreverse a iniciar pese a las dudas o temores.
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Rodríguez Cantú indicó que en Nuevo León existen programas impulsados por la Secretaría de Economía para apoyar a este sector en distintas etapas, desde la capacitación hasta el financiamiento y la comercialización.
Señaló que los programas estan enfocados en fortalecer la competitividad, facilitar trámites y promover el crecimiento de los negocios, entre ellos mencionó:
- Hecho en NL
- Peak NL
- Centro Pymes
- Ella Emprende
- Pymes Verdes
- NLínea
- Pymes Innovadoras
Por su parte, la secretaria de Economía, Betsabé Rocha, reconoció la participación de Mariana Rodríguez Cantú y señaló que la plataforma Hecho en Nuevo León retoma elementos de su experiencia dentro del ámbito emprendedor.
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