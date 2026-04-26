Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Miles de niñas y niños, acompañados de sus padres, disfrutaron del DIFzania 2026, organizado por el Sistema DIF Tamaulipas que preside María de Villarreal.

La convivencia familiar se realizó bajo la. temática “Mi Familia, Mis Héroes” en su cuarta edición, a la que asistieron miles de familias de los municipios de la región centro del estado.

Todos ellos disfrutaron de un día lleno de actividades recreativas, fortaleciendo los lazos familiares y promoviendo espacios de sana convivencia.

A la romería acompañó el gobernador Américo Villarreal Anaya (Morena) a su esposa la presidenta del DIF Tamaulipas María de Villareal.

DIFzania 2026 reúne a miles de familias en Tamaulipas. Foto: Especial

El mandatario emitió un mensaje, en el cual felicitó a todos los participantes en la organización de esta fiesta que “está dedicada a lo que más queremos: nuestras niñas, niños y adolescentes. Mucho de lo que hacemos es con esa visión de futuro”.

A su vez, la presidenta del DIF Tamaulipas destacó el valor de compartir en familia: “Estamos muy felices de festejar juntos el Día de la Familia y el Día del Niño; a divertirnos y a pasar un día lleno de alegría, que es lo que debemos fomentar siempre en nuestros hogares”.

Y en su mensaje, el mandatario estatal reiteró que este tipo de actividades reflejan el compromiso de construir una sociedad con mayores oportunidades, bienestar y entornos de paz, donde la convivencia familiar sea la base para el desarrollo de las futuras generaciones.

DIFzania 2026 reúne a miles de familias en Tamaulipas. Foto: Especial

Los integrantes de la comitiva realizaron un recorrido por los distintos módulos instalados por dependencias estatales.

Además participaron en el programa Radio Aventura del Sistema Estatal Radio Tamaulipas, donde compartieron experiencias y mensajes dirigidos a las familias tamaulipecas

Con acciones como esta, los Mensajeros de Paz reafirman su vocación de servicio hacia cada persona, grupo o población de atención prioritaria, promoviendo entornos de bienestar, unidad y esperanza, como parte de esta visión humanista.

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