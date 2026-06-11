De pequeños todos soñaron alguna vez con ser parte de un Mundial, ya fuera como jugadores o entrenadores, pero desde hace un tiempo hay otros invitados, los cantantes, es ahí en donde entra Maná que será parte de la inauguración del certamen.

Fher Olvera, vocalista de la banda, respondió un par de preguntas en exclusiva para EL UNIVERSAL sobre su sentir previo a ser uno de los que den el pitazo inicial en el torneo más importante del futbol a nivel de selecciones este 2026.

“Para nosotros es el evento del siglo. Imagínate lo que significa abrir la inauguración de un Mundial que van a ver miles de millones de personas en casi 200 países”, dice.

Pese a terminar una larga trayectoria del grupo, el encargado de las voces en la banda asegura que este es sin duda uno de los momentos más importantes de su carrera.

“Hemos vivido cosas increíbles con Maná, pero esto se siente como un sueño. Estamos preparándolo todo con muchísima ilusión y la verdad es que nos sentimos volando”, afirma.

Foto: Cortesía Juan Botero.

La noticia no solo lo sorprendió a él y sus compañeros de mil batallas, pues, según comenta Fher, ni siquiera sus hijos podían creer que fuera a ser invitado al Mundial 2026.

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Durante la ceremonia, Maná compartirá micrófonos con talentos del calibre de Shakira, Belinda y Los Ángeles Azules frente a miles de personas en el recinto, sumadas a los millones que seguirán la transmisión por otros medios.

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“Lo más bonito es que sucede en nuestro país. En el Mundial pasado yo ni siquiera tenía hijos, y ahora mi hijo y mi hija me preguntan si de verdad voy a estar en la inauguración. Mi hijo me dijo que le parecía surrealista y yo le contesté que a mí todavía más”, cuenta.

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El primer partido de la Selección Nacional se disputará en el Estadio Ciudad de México hoy, jueves 11 de junio de 2026, en punto de las 13:00 horas.

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