Entre nostalgia, orgullo y una hermandad indescriptible, México Vibra cimbró al Auditorio Nacional por segunda noche consecutiva, esta vez con Carín León como gran cereza del pastel.

El de Hermosillo, Sonora, llegó al final, cuando la gente ya tenía las emociones a flor de piel para terminar de calentar motores previo al debut de la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

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Previo a que el cantante, que está incluido en el álbum oficial de la FIFA, llegara al escenario, hubo un desfile enorme de intérpretes que interpretaron algunas de las canciones nacionales más representativas.

Carlos Rivera inauguró las acciones con "México lindo y querido", misma que abrió la pista para que María José y Carla Morrison la hicieran suya por unos momentos.

Benny Ibarra continuó con las acciones de la mano de "La Bamba", pero la euforia subió al techo cuando la creadora de "Pablito del amor" volvió a la tarima para interpretar "El Triste" del maestro José José.

Lucero llegó para ponerle limón a la herida con un popurrí en el que se contaron canciones como "Somos Novios", "Ese Hombre" y "La gata bajo la lluvia".

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En una noche que celebró la mexicaneidad, uno de los máximos exponentes no podía faltar: Juan Gabriel fue uno de los artistas más homenajeados de la noche.

Tras la presentación de otros grandes como Los Ángeles Azules, Belinda o Aida Cuevas, Carín León tomó su turno al bate con una seguidilla de éxitos.

"Primera Cita", "De qué manera te olvido" y "El Rey" fueron la antesala del gran final en el que el exponente del regional mexicano, junto a Aida Cuevas, El Recodo y Carla Morrison, interpretaron el que se ha vuelto casi un grito de guerra para México en los mundiales, "Cielito Lindo". “Que viva México, que viva la música mexicana”, dijo Carín León para cerrar la noche.

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La Selección Mexicana inaugurará el Mundial 2026 este jueves en punto de las 13:00 horas cuando se enfrente a Sudáfrica en el Estadio Banorte, ahora bautizado Ciudad de México mientras se utiliza para la justa mundialista.

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