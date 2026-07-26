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Bogotá. El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este domingo que su Gobierno, que comenzará el 7 de agosto, cerrará al menos 14 embajadas, entre ellas las de Cuba, Haití y Nicaragua, como parte de una reorganización de la red diplomática del país.
"En una primera etapa cerraré las embajadas de Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Cuba, Chequia, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Nicaragua, Rumanía, Senegal, Sudáfrica", dijo De la Espriella en una alocución en sus redes sociales en la que anunció también la suspensión de la apertura de la misión en Palestina, así como el cierre de cerca de 15 consulados.
De la Espriella aseguró que estas medidas "no significan romper relaciones diplomáticas" con los países afectados, salvo con Cuba y Nicaragua, con los que dijo que "en mi gobierno no habrá vínculo alguno con tiranías".
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El futuro mandatario explicó que los ciudadanos colombianos en los países donde se cerrarán las embajadas seguirán recibiendo atención mediante representación concurrente desde otras misiones diplomáticas de la región, y afirmó que la reorganización busca hacer "más eficiente" el servicio exterior.
Como parte de esa estrategia, anunció además la reapertura de la Embajada de Colombia en Israel, que funcionará en Jerusalén, una promesa que hizo durante la campaña presidencial, y la apertura de una misión diplomática en Nigeria, con el propósito de reorganizar la presencia del país en África.
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Asimismo, señaló que unificará algunas representaciones diplomáticas que, a su juicio, "duplican funciones", como las embajadas de Colombia en Francia y ante la Unesco en París, así como las de Italia y ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en Roma, de manera que un solo embajador asuma ambas representaciones.
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El presidente electo aprovechó para anunciar que la ceremonia de su investidura, el próximo 7 de agosto, se hará en Cali, capital del departamento de Valle del Cauca, la principal ciudad del suroeste del país.
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"Le solicito a la Cámara de Representantes (...) que convoque la sesión del 7 de agosto en la ciudad de Cali, una decisión que me permite garantizar las condiciones necesarias para que haya un acto de posesión seguro, organizado y a la altura del significado que representa para Colombia", dijo el mandatario electo en un mensaje al país por redes sociales.
Inicialmente, De la Espriella quería asumir el cargo en una guarnición militar de Popayán, capital del departamento del Cauca, uno de los más golpeados por el conflicto armado colombiano. Sin embargo, las afectaciones en el aeropuerto lo impiden.
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