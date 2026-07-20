Bogotá. El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que esta noche hará pública la demanda que presentó ante la justicia por el presunto fraude que, según él, hubo en las elecciones presidenciales del pasado 21 de junio y aseguró que cuenta con pruebas aportadas por "70 mil testigos digitales".

"Esta noche se publica la demanda que ya se entregó a la justicia colombiana (...) con todas las pruebas e indicios que 70 mil testigos digitales, personas que se juntaron voluntariamente, expertas, sobre todo jóvenes, en el tema de los algoritmos y la programación de computadores, descubrieron del fraude en Colombia", manifestó el mandatario saliente en su último discurso público en el populoso sector de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.

Petro insistió en desconocer el resultado oficial de los comicios al afirmar que "el pueblo de Colombia eligió como presidente a Iván Cepeda" y aseguró que la acción judicial será difundida por sus redes sociales junto con las pruebas y una serie de videos para explicar, según dijo, "cómo fue que se hizo el fraude electoral".

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El mandatario aseguró además que el presunto fraude fue cometido por la Registraduría Nacional, entidad que organiza las elecciones, y señaló que los hermanos Felipe, Camilo y Fernando Bautista, propietarios de la empresa Thomas Greg & Sons, con los que se ha enfrentado su gobierno por el contrato de fabricación de pasaportes, "deben ir a la cárcel".

Petro llamó a convocar una "huelga general e indefinida" si el Gobierno de su sucesor, Abelardo de la Espriella, que asumirá el 7 de agosto, deroga la reforma laboral de su administración o revierte la reforma agraria, entre otras.

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"La oposición se ejerce en la calle y con resistencia y con paz (...) pero debe ser contundente. ¿Cómo se deroga el decreto de trabajo por horas que acaba la reforma laboral que creó estabilidad? (...) Pues con un huelga general permanente de millones y millones de trabajadores de Colombia, no es gritando solamente ni levantando banderas", expresó Petro.

Está es la despedida del pueblo del sur de Bogotá al gobierno de la Vida.



Volveremos con el doble de la fuerza



Gracias pic.twitter.com/cfv8pPonPc — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 20, 2026

El mandatario sostuvo que la movilización social debe convertirse en el principal mecanismo de oposición al nuevo gobierno y animó a sindicatos, organizaciones campesinas, indígenas y populares a defender en las calles de forma pacífica las reformas aprobadas durante sus cuatro años de mandato.

Petro advirtió que una eventual derogación de la reforma laboral, aprobada en junio del año pasado, supondría, a su juicio, un retroceso en los derechos de los trabajadores y pidió responder también con protestas si el próximo gobierno modifica las políticas de acceso a la tierra impulsadas por su gobierno.

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"No es con una huelga en la producción, que está permitida en la Constitución, pero si van a tumbar las estabilidades, las condiciones laborales conquistadas en este gobierno, habrá huelga general e indefinida en Colombia. Si van a arrasar con violencia la reforma agraria, sobre el campesinado y se van a robar las 600 mil hectáreas que aun quedan, habrá paro agrario nacional", agregó.

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En el discurso, pronunciado este lunes con motivo del Día de la Independencia de Colombia, Petro recalcó: "No podemos dejar quitar las conquistas del pueblo", y apuntó que continuará participando en la vida política desde la oposición una vez entregue el poder el próximo 7 de agosto.

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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, cuya elección Petro no reconoce por considerar que hubo fraude, ha anunciado que revisará varias de las principales reformas promovidas por el actual gobierno, entre ellas la laboral, al considerar que afectan la generación de empleo y la competitividad del país.

Este fue el último discurso de Petro ante el pueblo, con motivo del Día de la Independencia, que se celebra este 20 de julio, pero hoy mismo volverá a tomar la palabra en la sede del Congreso donde instalará el nuevo periodo legislativo con los senadores y representantes a la Cámara elegidos el pasado 8 de marzo.

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