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El presidente de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, tildó de "asesinato" la muerte de un colombiano a manos de un agente del ICE en Estados Unidos, en medio de la campaña de redadas y deportaciones contra migrantes.
Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mató a tiros el lunes a un colombiano de 26 años, Johan Sebastián Durán Guerrero. La autoridad migratoria aseguró que el joven estaba en situación "irregular" y tenía una orden de expulsión inmediata.
"Lo que ha ocurrido en Maine es un asesinato a un colombiano latinoamericano en manos del gobierno de los EU", dijo en su cuenta de X Gustavo Petro, fuerte crítico de la política migratoria del presidente estadounidense Donald Trump.
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