El mexicano Isaac del Toro, compañero de Pogacar en el UAE, había empezado el día en el tercer escalón de la general y ahora, después de ser octavo este martes a a 1:31 del esloveno, descendió al séptimo lugar, a poco más de cinco minutos.

Tadej Pogacar sale todavía más líder del 14 de julio, fiesta nacional de Francia: la estrella eslovena ganó su tercera etapa del Tour 2026 al imponerse este martes en la estación de esquí de Le Lioran, donde amplió su cómodo margen en la general.

"Hoy ha sido un día increíble. Todo el equipo ha hecho un trabajo espléndido", celebró el ciclista de 27 años.

Pogacar atacó a 15,5 km de la meta, en la parte final del Pertus, para dar caza al ecuatoriano Richard Carapaz, que iba escapado en esos momentos, y terminar luego esta décima etapa con 32 segundos de ventaja sobre el belga Remco Evenepoel, segundo, y 34 segundos sobre el francés Paul Seixas, tercero.

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El danés Jonas Vingegaard, segundo de la general, llegó en séptima posición, a 44 segundos del dueño del maillot amarillo, que parece lanzado hacia su quinto título del Tour y tercero de manera consecutiva.

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Vingegaard queda ahora relegado a 3:36 minutos respecto a Pogacar en la general, donde Evenepoel se pone tercero, a 4:06 minutos, y el español Juan Ayuso es cuarto, a 4:22 minutos.

Pogacar consiguió su victoria de etapa número 24 en la Grande Boucle y su 60º maillot amarillo, igualando así al español Miguel Induráin en número de días como líder del Tour, solo superado ahora por el francés Bernard Hinault (79) y por el "Caníbal" belga Eddy Merckx (111).

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El golpe maestro de esta etapa lo dio Pogacar a poco más de un kilómetro de coronar el Pertus y nadie pudo seguirlo. Quedó la sensación de una resignación general más que asumida de que en el pelotón no hay quien tenga las piernas necesarias para resistir sus ataques.

La del jueves también será una etapa en principio de transición, antes de que el pelotón ponga rumbo a las elevaciones del Jura, los Vosgos y, sobre todo, los Alpes.