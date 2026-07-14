La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reportó que entre septiembre de 2024 y junio de 2026, la reducción de homicidios dolosos es de 48%, y comentó si algunos de estos números se debieron a la realización del Mundial de futbol.

“¿Esta baja en el mes de junio obedece al Mundial?”, se le preguntó en su conferencia mañanera de este martes 14 de julio en Palacio Nacional.

“Es una tendencia. Si hubiera habido una caída así estrepitosa en un mes particular, pues sí puede asociarse si no hubiera habido ningún operativo o alguna acción de la autoridad, podría asociarse a una particularidad”, mencionó.

Lee también SESNSP: Homicidios dolosos bajaron 48% de septiembre del 2024 a junio del 2026; son vidas que no se perdieron, destaca Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum en la “Mañanera del Pueblo” del 14 de julio de 2026 en Palacio Nacional. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

“Yo creo que la toma del espacio público, de la ciudadanía, abona a la disminución de inseguridad, eso es cierto. Pero en particular en el mes de junio, es parte de una tendencia que viene desde que nosotros entramos al gobierno”, añadió.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reportó que entre septiembre de 2024 y junio de 2026, la reducción de homicidios dolosos es de 48%.

[Publicidad]

En su conferencia mañanera de este martes 14 de julio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que esa cifra significa que cada día de junio hubo 41 homicidios menos que en septiembre de 2024.

Lee también Noroña rechaza sanción por violencia política de género y de nuevo llama "fascista" a Grecia Quiroz

“Junio de 2026 tuvo, prácticamente, la mitad o casi la mitad de los homicidios que septiembre de 2024. (...). Más allá del número, presenta vida salvada, representa vidas que no se perdieron; 41 vidas que no fallecieron en junio de 2026 frente a septiembre 2024”, dijo.

[Publicidad]

Señaló también que los delitos de alto impacto muestran una reducción “muy significativa”.

La titular del Ejecutivo federal destacó los cuatro ejes de la estrategia de seguridad: atención a las causas; consolidación de la Guardia Nacional; inteligencia e investigación; y la coordinación.

nro/apr