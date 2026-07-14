La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que “por decisión ética personal”, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, debería solicitar licencia, a fin de que las autoridades puedan investigar la filtración de diversos audios con presuntas conversaciones entre la mandataria estatal y supuestos asesores externos del FBI.

En conferencia de prensa, explicó que la posibilidad de que haya existido una conversación de ese tipo, en la que presuntamente la gobernadora se comprometió a compartir información de las mesas de seguridad, que debe ser confidencial, resulta sumamente grave.

“Cuando se conoció la cancelación de su visa, la gobernadora requería dar una explicación amplia. El asunto fue presentado como un trámite personal sin atender las implicaciones institucionales. Hoy ya no se trata únicamente de una visa. Los audios cuya autenticidad ha reconocido la propia gobernadora plantean dudas sobre una posible combinación entre sus gestiones personales ante autoridades estadounidenses y la información a la que tiene acceso por su responsabilidad pública”, explicó.

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Consideró que el problema surge cuando en los audios se revelan presuntas gestiones para recuperar la visa: “Y dentro de esa gestión personal se habla de información proveniente de las mesas de seguridad, de posibles escenarios legales y de contactos con supuestos intermediarios de autoridades estadounidenses. Esto es especialmente de delicado, porque la gobernadora encabeza la estrategia de seguridad de Baja California, una entidad que continúa enfrentando altos niveles de violencia”.

López Rabadán sostuvo que, a pesar de que las autoridades han reportado una reducción de los homicidios durante 2025, el estado de Baja California concentró el 7.3% de los homicidios dolosos registrados en todo el país.

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“No se trata de especular ni de prejuzgar, se trata de esclarecer dónde termina una gestión personal y dónde inicia el ejercicio de una responsabilidad pública. Por eso la gobernadora de Baja California debe fijar una posición pública y responder con claridad lo siguiente”, indicó.

Recordó que en los audios se menciona a Michael Nader, abogado de Miami, exfiscal federal y especialista en investigaciones penales, delitos financieros, corrupción y lavado de dinero.

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“La especialidad de un abogado no demuestra por sí mismo que existe un delito o una investigación. Sin embargo, se hace necesario explicar para qué fue contratado alguien con esa especialización, quién cubre sus honorarios y si en esas gestiones se han utilizado exclusivamente recursos privados. La información de las mesas de seguridad tiene un carácter estratégico y está destinada a proteger a la población y combatir a la delincuencia”, declaró.

La legisladora panista recordó que existen varias figuras, que desde la Cámara de Diputados se pueden impulsar para que Marina del Pilar deponga el cargo, sin embargo, puntualizó que Morena cuenta con la mayoría legislativa, por lo que hizo votos para que “por ética profesional”, la gobernadora pida licencia.

“Hay muchas figuras, desde la solicitud de licencia hasta juicio político, por supuesto que hay muchas figuras que se pueden procesar, pero yo reitero, ella forma parte de un partido político que tiene mayoría tanto en el Congreso local como en el federal, así es que se vuelve muy complejo pensar en que sea una decisión de procedimiento. Debe ser una decisión ética personal de honorabilidad y de prestigio”, concluyó.

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