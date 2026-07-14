Nueva York. Familiares del colombiano Joan Sebastian Durán Guerrero, asesinado el lunes en Maine por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), iniciaron una recaudación de fondos para cubrir los gastos legales, servicios fúnebres y la repatriación del cadáver.

La cuenta en Gofundme recaudó en apenas un día 119 mil 493 dólares, en dos mil 100 donaciones.

"Con el corazón destrozado, estamos recaudando fondos para ayudar a su familia a cubrir los gastos legales, los servicios funerarios y la repatriación de su cuerpo a Colombia, donde sus padres lo esperan para darle cristiana sepultura", indicó el mensaje.

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Tras la muerte de Durán, su pareja y su hija de tres años, que le acompañaban al momento de los disparos, "enfrentan un futuro de dolor e incertidumbre", señaló.

Durán, de 26 años, y que según su familia tenía dos empleos, murió a manos de un agente de ICE que realizaba un operativo en busca de un inmigrante con orden de deportación, como parte de la agresiva campaña migratoria del presidente estadounidense, Donald Trump.

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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), bajo el cual opera ICE, alegó que los agentes dispararon por seguridad pública.

Según explicaron, el coche de Durán salía en la misma dirección que la persona que buscaban, por lo que al "intentar huir", alegaron, procedieron a dispararle.

Así fue el momento en el que la Gestapo de Trump asesinó a un inmigrante colombiano de 26 años de un disparo en la cabeza, en Biddeford (Maine), el joven tenía permiso de trabajo en EEUU y tenía una hija de 3 años.



Primero el ICE le disparó en la cabeza, luego lo sacaron del… pic.twitter.com/qD179HMoX3 — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) July 14, 2026

Cerca del lugar de su muerte en Biddeford, al sur de Maine, los vecinos colocaron flores y mensajes de solidaridad en la verja de un parque, pero también de repudio a ICE.

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En los letreros se puede leer "ICE, fuera de nuestros vecindarios", "el asesinato es en contra de la ley" o "un hombre fue linchado aquí el lunes", según CNN.

El dinero recaudado será entregado a la hermana de Durán, el principal apoyo, que será la responsable de administrar y distribuir los fondos para cubrir los gastos y necesidades de su familia.

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A través de la página, se ha pedido que se respete la privacidad de la familia.

El cuerpo de Durán será repatriado a Colombia, "donde sus padres lo esperan para darle cristiana sepultura", señala la campaña.

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