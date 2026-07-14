Washington. Representantes del Caucus Hispano del Congreso de Estados Unidos anunciaron este martes que el viernes 24 de julio se personarán en una audiencia en Houston, Texas, para reunirse con testigos que presenciaron la muerte del migrante mexicano Lorenzo Salgado, que falleció por un disparo de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

El congresista demócrata por Nueva York y líder del Caucus, Adriano Espaillat, aseguró que, "para ver a los testigos, analizar todas las pruebas y demandar respuestas a este asesinato", acudirán a la audiencia que celebrará en Houston el Comité de Seguridad de la Cámara de Representantes.

"Sentimos que no se presta la atención necesaria a lo que ha ocurrido y creemos que no se da la misma importancia que a otras muertes. Vamos a denunciar este asedio, el comportamiento violento del ICE que sigue matando gente en la calle", aseguró Espaillat.

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Además, Espaillat declaró a EFE que la actuación de los agentes del ICE no ha mejorado pese a las insistentes denuncias de los demócratas, especialmente insistentes desde que agentes federales mataron a tiros a dos manifestantes durante las redadas migratorias masivas a principios de año en Mineápolis.

"ICE no dice la verdad"

La congresista demócrata por Texas, Sylvia Garcia, muy implicada en el caso de la muerte de Salgado, denunció que no se puede olvidar lo que ha ocurrido y que es necesaria "una investigación para averiguar qué pasó".

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"El mundo debe ver lo que ocurrió y hay que cambiar cómo funciona el ICE", afirmó, antes de añadir que Salgado "no tenía antecedentes penales" y que en el momento de su muerte él "iba a trabajar" y a su vez ningún agente federal llevaba cámara corporal.

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"La familia merece justicia y ICE no dice la verdad. La familia merece una investigación independiente. No están solos en esta lucha y no vamos a parar hasta que haya justicia", aseguró la congresista.

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Salgado, de 52 años, se dirigía al trabajo junto con su hermano y otros dos compañeros cuando agentes de ICE interceptaron la camioneta en la que viajaban.

Según la versión presentada por el Departamento de Seguridad Nacional, de quien depende ICE, tras lo ocurrido, los agentes intentaron interceptar el vehículo que conducía Salgado como parte de un operativo dirigido a detener a un migrante en situación irregular.

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El gobierno sostiene que Salgado "ignoró las instrucciones" de los agentes, chocó su camioneta contra el vehículo de los oficiales e intentó arrollar a uno de ellos, lo que llevó a un operativo a disparar "en defensa propia".

Sin embargo, testigos y autoridades locales han revelado información que pone en duda el relato oficial. Ni Salgado ni su hermano eran los objetivos del operativo, según ha explicado la congresista Sylvia Garcia en reiteradas ocasiones tras conversar con el director interino de ICE, David Venturella.

Por su parte, los otros tres hombres que viajaban en la camioneta, actualmente recluidos en un centro de detención migratoria y hasta ahora los únicos testigos directos del incidente, afirmaron que Salgado no intentó arrollar a ningún agente y que los disparos contra el vehículo "entraron por los lados", según relató su abogado, Hugo Balderas.

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El caso de Salgado no es el único que se ha producido en los últimos días, ya que este mismo lunes un inmigrante colombiano, Johan Sebastián Durán Guerrero, de 26 años y oriundo de Bucaramanga, falleció en un tiroteo en el que estuvo involucrado el ICE en Biddeford, estado de Maine.

El senador demócrata por Nueva York, Chuck Schumer, intervino este martes en el pleno del Senado y declaró que "por segunda vez en menos de una semana, agentes de ICE dispararon fatalmente a una persona, primero en Texas y después en Maine".

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"¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo permitirán los republicanos que la policía secreta de Trump siga sembrando caos y violencia en nuestras calles estadounidenses?", preguntó Schumer, que añadió que "todavía quedan muchas preguntas sin respuesta sobre estos dos tiroteos, pero lo poco que sabemos es preocupante".

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Al menos seis personas han muerto este año por disparos de agentes migratorios en Estados Unidos, entre ellas los ciudadanos estadounidenses Alex Pretti y Renée Good, durante un amplio operativo desplegado en Minnesota en enero.

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ss/mcc