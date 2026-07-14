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Los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) recibieron la orden de suspender en gran medida las detenciones de vehículos hasta nuevo aviso, reportan medios estadounidenses, que citan a fuentes informadas de las directrices. La orden marca un cambio radical en las tácticas del ICE y se produce tras las muertes de dos migrantes: un mexicano y un colombiano, a manos de agentes migratorios en los últimos días.
Las directrices se aplican a los agentes que forman parte de Operaciones de Cumplimiento y Deportación, la división del ICE encargada de la detención y deportación de inmigrantes indocumentados, e imponen una pausa en la realización de detenciones, explicó una fuente a la cadena CNN. Se ordenó a los agentes que colaboren con agencias aliadas para realizar una parada solo si se trata de ejecutar una orden penal contra una persona que se encuentre en un vehículo.
El 7 de julio, un agente del ICE disparó al mexicano Lorenzo Salgado Araujo en Houston, Texas, durante un operativo para detener a otra persona que viajaba con él en una camioneta. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende ICE, dijo que Salgado usó su vehículo como arma contra el agente y éste disparó “en defensa propia”.
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El 13 de julio, en Biddeford, Maine, otro agente disparó contra el colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero, de 26 años, en otro operativo en el que buscaban a otra persona. El DHS dijo que Durán, quien de acuerdo con activistas tenía permiso laboral para estar en el país, quiso huir y un agente le disparó por temores “de seguridad pública”.
Ambos casos han desatado indignación, acrecentada por el hecho de que los agentes no llevaban cámaras corporales, por lo que no hay videos oficiales para verificar sus recuentos de lo ocurrido.
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Un portavoz del ICE declaró en un comunicado retomado por CNN que la agencia “siempre está evaluando nuestros procedimientos para mantener a salvo a nuestros oficiales y a los delincuentes fuera de nuestras calles”, pero se negó a dar más detalles sobre sus tácticas.
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Con los casos del mexicano y el colombiano, suman al menos 9 personas las que mueren desde el inicio de la segunda administración de Donald Trump baleadas por el ICE.
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El gobierno mexicano entabló ya demandas ante el Departamento de Justicia estadounidense y fiscalías estatales, al señalar que 17 mexicanos han muerto en operativos o bajo custodia del ICE desde que Trump regresó a la presidencia.
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