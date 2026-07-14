Bogotá. El fallecimiento de un migrante colombiano a manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado de Maine, el lunes, ha causado indignación y el padre del joven ha alzado la voz, afirmando que su hijo era un hombre "maravilloso" y un buen padre.

El colombiano fue identificado como Johan Sebastián Durán Guerrero, de 26 años y oriundo de Bucaramanga, capital del departamento de Santander (noreste).

Durán Guerrero había emigrado a Estados Unidos en busca de oportunidades laborales y residía en la ciudad de Biddeford, donde falleció durante un operativo de agentes migratorios que ha generado protestas y llamados a una investigación independiente.

En una entrevista con el medio colombiano Blu Radio, el padre del joven, Omar Durán, aseguró que su hijo tenía permiso de trabajo y cumplía con los requisitos exigidos por las autoridades migratorias estadounidenses.

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"Él tenía su permiso de trabajo. (...) Iba haciendo la tramitología que le iban pidiendo, se iba presentando allá como se lo pedían", afirmó.

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También relató que el joven tenía una esposa y una hija de tres años, trabajaba en una veterinaria durante las mañanas y posteriormente hacía entregas a domicilio con su vehículo por las tardes. "Era un hombre muy trabajador, completamente entregado a su labor", aseveró.

"Él tenía mucha visión para salir adelante, muchos sueños por cumplir, una persona muy joven y realmente mi hijo es un hijo maravilloso y no sé por qué le hicieron eso, (...) era una persona de bien, una persona de bien, una persona criada con valores", agregó.

Autoridades identifican a migrante colombiano asesinado por ICE. (13/07/26) Foto: EFE

Entre lágrimas, explicó que Johan salió e Colombia "para buscar un mejor futuro para él y para su familia. Era un joven muy juicioso, muy amoroso y muy unido a los suyos. Amaba profundamente a su hija de tres años y siempre trabajó pensando en darle una mejor calidad de vida".

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"Creemos que se cometió un error muy grande y que nos arrebataron a nuestro hijo de una manera injusta", lamentó.

La Embajada de Colombia en Estados Unidos lamentó el fallecimiento del connacional y aseguró que está brindando la asistencia consular necesaria a su familia.

Asimismo, informó que solicitó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) información y aclaraciones sobre las circunstancias en las que ocurrió la muerte del colombiano.

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Las organizaciones Coalición por los Derechos del Inmigrante de Maine (MIRC, en inglés) y Presente! habían informado el lunes que el fallecido contaba con permiso de trabajo y número de Seguro Social, y reclamaron una investigación "rápida, independiente y transparente" del caso.

El DHS dijo que un agente del ICE abrió fuego después de que Durán Guerrero intentara huir, al considerar que había "peligro para la seguridad pública". En un primer momento, ICE acusó al colombiano de utilizar su vehículo como un arma contra funcionarios de la agencia durante el operativo.

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Testigos y videos difundidos por medios locales pusieron en duda esa versión, al mostrar el automóvil desplazándose sin control tras los disparos.

El caso está siendo investigado por la Policía de Maine, el Departamento de Seguridad Pública estatal y el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

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