La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el pronunciamiento firmado por los seis partidos políticos de México en el Senado de la República, en el que condenaron la muerte de 17 ciudadanos mexicanos, entre ellos Lorenzo Salgado, ante autoridades migratorias en Estados Unidos.

“Este comunicado que firman todos los partidos políticos y que es bueno, por el llamado que hice ayer el día de ayer y que mantengo en la defensa de las y los mexicanos en el exterior y la violación de los derechos humanos de nuestros hermanos migrantes. Cualquier mexicana o mexicana y miembro más de un partido político debe estar en contra y debe llamar la atención para que no siga esta situación de que 17 mexicanos han fallecido o en centros de detención o en operativos”, expresó.

Durante la conferencia matutina de este martes 14 de julio, la mandataria mostró y leyó parte del comunicado firmado por los seis grupos parlamentarios, la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva de la cámara alta. Esto, luego de que ayer llamara a la unidad política para denunciar los fallecimientos de 17 migrantes mexicanos bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

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Agentes migratorios. Foto: AFP

“Por eso hice el llamado. Dije: podemos tener muchas diferencias en muchos temas, pero en este es muy importante que nos mantengamos unidos para poder demandar que no haya violación a los derechos humanos de las mexicanas y los mexicanos en ningún lugar del mundo, ni en México”, destacó en Palacio Nacional.

El comunicado fue firmado por el senador morenista Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política; la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo; el senador Ricardo Anaya, coordinador del Partido Acción Nacional (PAN); Manuel Velasco, coordinador del Partido Verde Ecologista (PVEM); Manuel Añorve Baños, coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y por Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano (MC).

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“Esta soberanía manifiesta su firme e inquebrantable compromiso con la defensa de la vida, la dignidad y la salvaguarda de los derechos fundamentales de la comunidad migrante mexicana. Expresamos nuestra profunda solidaridad y sinceras condolencias a las familias de las víctimas, su dolor es compartido por toda la nación. Ningún connacional en el exterior debe quedar en el desamparo, ni desprotegido frente a posibles abusos de autoridad, uso desproporcionado de la fuerza o violaciones a sus derechos humanos”, expresaron los senadores.

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Sheinbaum critica postura del PAN y PRI

La presidenta Claudia Sheinbaum en la “Mañanera del Pueblo” del 14 de julio de 2026 en Palacio Nacional. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

A pesar de esto, la presidenta Claudia Sheinbaum relató que horas después, Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del PRI y Jorge Romero Herrera, presidente del PAN, declararon y publicaron comunicados separados en los cuales criticaron al gobierno federal.

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“Unas horas después, el presidente del PAN y el presidente del PRI solamente me critican, pero no dicen si se solidarizan con los mexicanos o no. O sea, en un tema que no tendría por qué representar ninguna diferencia. El presidente del PRI habla de diferencias con la presidenta, pero no lo escuché en ningún momento hablar de la defensa de los mexicanos del exterior e igual el presidente del PAN, a lo mejor no les consultaron que habían firmado, no lo sé", expresó.

“Vale la pena resaltar, estas declaraciones, porque lo que deberían de haber declarado en ese momento es ‘defendemos a los mexicanos en el exterior’ y no la presidenta, no sé qué, la presidenta, no sé cuánto. Es un momento en donde hay que defender a las o los mexicanos o no defenderlos. Y ahí se definen, ahí se definieron ayer en sus declaraciones. A ellos no les interesa, por lo menos a los presidentes, no así al comunicado que sí hizo el Senado, defender a los mexicanos en el exterior”, declaró Sheinbaum Pardo.

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PAN y PRI califican como "incongruente" el llamado de Sheinbaum

En entrevista con EL UNIVERSAL, Jorge Romero manifestó su solidaridad con los connacionales víctimas de abusos en Estados Unidos, particularmente ante el fallecimiento de 17 mexicanos bajo custodia o en operativos migratorios. Sin embargo, calificó el llamado a la unidad de la presidenta Claudia Sheinbaum como "incongruente" e "inconsistente" con la línea política de su administración.

Romero Herrera reprochó que el Gobierno Federal recurra a convocatorias de unidad únicamente ante crisis coyunturales o internacionales, mientras que en la agenda interna mantiene una postura de confrontación hacia la oposición.

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Mientras que el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum se trata de una “manzana envenenada” y un “burdo intento de confundir y engañar a las y los mexicanos”.

“Que se escuche fuerte y claro: el PRI no negocia ni cierra filas con la narcodictadura terrorista y comunista de Morena. Nuestra única alianza, nuestro único pacto y nuestro único acuerdo irrompible e imperecedero, es con el pueblo de México. Es con los migrantes que arriesgan su vida, con las madres buscadoras abandonadas por el Estado y con la clase trabajadora que sostiene los esfuerzos de nuestra nación. Jamás pactaremos con los criminales que hoy usurpan el Gobierno de la República”, recalcó.

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