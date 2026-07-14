La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) comunicó las acciones que ha hecho el Gobierno de México, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que se presentarían denuncias por la muerte de 17 connacionales bajo custodia o en operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE en inglés).

En seguimiento a las medidas anunciadas, la SRE, a cargo del canciller Roberto Velasco, detalló que este lunes 13 de julio se iniciaron acciones como una denuncia ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos; denuncias ante fiscalías estatales; acciones civiles de cese y desistimiento; y comunicación al Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos.

Lee también Llamado de Sheinbaum tras muerte de connacionales en EU divide a partidos; Morena y MC cierran filas, PAN y PRI lo rechazan

Roberto Velasco, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Medidas del Gobierno de México por muerte de connacionales

Denuncia ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos: La Cancillería indicó que en coordinación con la Fiscalía General de la República ( FGR ), se presentará una denuncia ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, cuya entrega se realizará por conducto de la Embajada de México en ese país.

de Estados Unidos: La Cancillería indicó que en coordinación con la Fiscalía General de la República ( ), se presentará una denuncia ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, cuya entrega se realizará por conducto de la en ese país. Denuncias ante fiscalías estatales : El Gobierno de México inició la presentación de denuncias ante las fiscalías estatales competentes, a través de su embajada en Estados Unidos y de su red consular.

: El Gobierno de México inició la presentación de denuncias ante las fiscalías estatales competentes, a través de su embajada en Estados Unidos y de su red consular. Acciones civiles de cese y desistimiento: El Gobierno de México inició el envío de escritos de cese y desistimiento a los centros de detención donde han fallecido personas mexicanas.

Lee también Migrante abatido por ICE en Maine no era el objetivo de la orden; senador revela nueva versión del caso

Chaleco antibalas de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. Foto: AP

Se detalló que el primero, suscrito por el Consultor Jurídico de la SRE, fue dirigido al centro de detención de Adelanto, California, en cuyas instalaciones han fallecido cuatro personas mexicanas.

“El objetivo de estos escritos es que cesen de inmediato las acciones u omisiones que derivaron en estas muertes, tales como impedir el acceso a atención médica pronta y expedita, así como la aplicación de políticas incompatibles con los estándares médicos y penitenciarios. Estos escritos constituyen el primer paso formal para la eventual presentación de acciones civiles”, refirió.

[Publicidad]

Comunicación al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: El canciller Roberto Velasco dirigió una comunicación a Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “informando sobre las defunciones de personas mexicanas bajo custodia de ICE y solicitando que su oficina recabe información de las autoridades de Estados Unidos, analice la compatibilidad de estos hechos con las obligaciones internacionales en la materia, formule las recomendaciones correspondientes y transmita el caso a los procedimientos especiales pertinentes del Consejo de Derechos Humanos”.

Lee también Protestan en Texas por muerte del mexicano Lorenzo Salgado a manos del ICE; le cantan "Amor eterno"

La Cancillería mencionó que estas acciones corresponden a la etapa de investigación, “paso previo indispensable para el ejercicio de las acciones judiciales que procedan conforme a derecho”.

Relaciones Exteriores reiteró su acompañamiento permanente a las familias de las víctimas, a través de la red consular, y refrendó que el Gobierno de México actuará con firmeza en la defensa de los derechos de las personas mexicanas en el exterior, por los cauces institucionales que ofrecen los ordenamientos de ambos países y el derecho internacional.

[Publicidad]

nro/apr