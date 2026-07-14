La audiencia programada para este martes dentro del proceso penal que enfrenta Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), por el delito de violencia familiar, se desarrolló con la ausencia de la víctima, María Felicia Jiménez Lavie, quien informó, mediante un escrito presentado por su asesor jurídico, que no comparecerá ante la autoridad judicial.

La carta fue dirigida a la jueza de Control, Adriana Correa Ortiz, y entregada por el asesor jurídico de María Felicia. En ella se hace constar que el pasado 13 de julio de 2026 la víctima sostuvo una videollamada, a través de la plataforma Meet, con el agente del Ministerio Público, Juan Carlos Lagunas Suástegui; la asesora jurídica Aleida Ramírez Catalán y una psicóloga.

Durante esa reunión virtual, se le explicó el alcance jurídico de la suspensión condicional del proceso como una salida alterna al procedimiento penal, luego de que previamente presentara un escrito en el estado de Morelos mediante el cual manifestó su intención de otorgar el perdón a su esposo.

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En el documento también se señala que María Felicia explicó a las autoridades que actualmente enfrenta un intenso asedio mediático, situación que le ha impedido desarrollar una vida normal.

Según la carta, la víctima manifestó que permanece resguardada en su domicilio junto con sus hijos, especialmente con el menor de edad, para protegerlos de la exposición pública.

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"Los medios han sido crueles y no nos dan tiempo ni espacio", refiere el escrito, en el que también se asegura que únicamente salen de casa cuando es estrictamente necesario.

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Asimismo, el asesor jurídico hizo constar que acompañó a la víctima durante toda la videollamada y que acreditó su identidad mostrando ante la cámara tanto su pasaporte como su cédula profesional.

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Con este escrito, la representación legal de María Felicia hace del conocimiento del juzgado que la víctima no acudirá a comparecer personalmente para ratificar el documento mediante el cual solicita una salida alterna al proceso penal.

Tras un breve receso decretado por la jueza, la audiencia será reanudada para determinar el curso que seguirá el proceso penal y definir la situación jurídica de Víctor Rodríguez Padilla, luego de que la víctima informara, mediante el escrito presentado por su asesor jurídico, que no acudirá a comparecer personalmente para ratificar su solicitud.

LL