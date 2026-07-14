Es temporada de luciérnagas y, si aún no has visitado alguno de sus santuarios, entonces anota las fechas del evento que se está preparando en el Estado de México.

Es el Festival Internacional de las Luciérnagas 2026, que ofrece un fin de semana con actividades artísticas y culturales.

¿Qué hacer en el Festival Internacional de las Luciérnagas 2026?

La región oriente del Edomex celebra la sexta edición del Festival Internacional de las Luciérnagas, en el que 27 parques ecoturísticos organizan experiencias para toda la familia.

Conoce los tres municipios que forman parte del Festival Internacional de las Luciérnagas 2026. Foto: Gobierno de México

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El programa en las principales sedes incluye:

Obras de teatro

Talleres

Presentaciones de danza

Pabellón artesanal

Pabellón gastronómico

Carrera atlética

Pabellón de medicina tradicional

En esta edición, India e Hidalgo son el país y el estado invitado respectivamente. Ambos participan con exposiciones, expresiones artísticas y actividades representativas de sus culturas.

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Las presentaciones musicales, de danza y teatro están a cargo de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, la Orquesta Filarmónica Mexiquense, Dúo Voz Entre Cuerdas, la Compañía de Danza Folclórica del Valle de los Volcanes, el Octeto y la Compañía de Teatro de la Secretaría de Cultura y Turismo.

Este festival de luciérnagas integra países y entidades invitadas. Foto: Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México

¿Cuándo y dónde es el Festival Internacional de las Luciérnagas 2026?

Las fechas del festival son 24, 25 y 26 de julio; de acuerdo con la Secretaría de Cultura y Turismo del Edomex, las principales sedes son Amecameca, Ecatzingo y Tlalmanalco. Entre los parques participantes de dichas localidades se encuentran Bosque Esmeralda, Rancho Alegre, Rancho Real del Valle, Vivero El Paraíso, Parque Ecoturístico Tlanamacoyan y muchos más.

El trayecto desde CDMX a estos sitios es de 1 hora y media a 2 horas.

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En los siguientes días, en las redes sociales de cada uno se darán a conocer más detalles, como horarios del programa y actividades sorpresa.

Con tres municipios por sede, las autoridades mexiquenses sugieren a los visitantes planear bien su ruta y así conocer todas las actividades del festival, que es uno de los más esperados dentro del Valle de los Volcanes.

El avistamiento de luciérnagas comenzó en junio, así que, a la par del festival, puedes unirte a un recorrido guiado en los santuarios y parques. Toma en cuenta que el precio de la actividad depende de cada lugar. Además, se requiere una reservación previa.

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