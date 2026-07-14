Ante el caso de Ismael “El Mayo” Zambada, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) va a dar toda la información sobre el piloto Mauro Alberto Núñez “El Jando”.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 14 de julio en Palacio Nacional, García Harfuch recalcó que ese caso lo tiene la FGR a cargo de Ernestina Godoy.

“Y es la propia Fiscalía General de la República quien va a dar toda la información. Ese caso lo tiene la Fiscalía desde antes de esta administración, es el mismo caso y ellos van a dar la información pertinente”, comentó.

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"El Mayo" y Joaquín Guzmán López durante su detención en EU. Foto: cortesía Pie de Nota

Al mencionar que ayer tuvo una reunión con la FGR, el titular de la SSPC apuntó que “tienen mucha información” sobre el caso que se dará a conocer “de manera transparente como siempre se ha hecho”.

Sobre el caso del homicidio de Héctor Melesio Cuén, relacionado con el caso de la captura y entrega de “El Mayo” Zambada, Omar García Harfuch mencionó que la FGR tiene la investigación desde que Alejandro Gertz Manero era su titular.

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“Y van a dar la información correspondiente, pero eso sí lo va a dar 100% la Fiscalía General de la República”, dijo.

Al referir que la Fiscalía General de la República (FGR) lleva varias investigaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que le corresponde dar la información del caso de Ismael “El Mayo” Zambada y del homicidio el exrector de la Universidad de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen.

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La presidenta Claudia Sheinbaum en la “Mañanera del Pueblo” del 14 de julio de 2026 en Palacio Nacional. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

“Esa información, nosotros le hemos pedido a la Fiscalía que en el momento en que tenga más información, lo pueda dar a conocer, es muy importante que se dé a conocer, y sabemos que siguen con las investigaciones”, dijo al decir que había investigaciones en el periodo de Alejandro Gertz Manero.

En su conferencia mañanera de este martes 14 de julio en Palacio Nacional, Sheinbaum indicó que también se tiene que dar información del caso de Rubén Rocha Moya y del piloto Mauro Alberto Núñez “El Jando”.

Señaló que es indispensable que la Fiscalía a cargo de Ernestina Godoy brinde toda la información, “que no guarde nada”.

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“De todo ello va muy avanzada la Fiscalía, no hay dado alguna información, no toda, y le hemos pedido que lo informe claramente al pueblo de México “, declaró.

Destacó que en una entrevista del exembajador Ken Salazar con N+, dijo que no tenía información que Rocha Moya tuviera vínculos con la delincuencia organizada y que respeta al expresidente Andrés Manuel López Obrador, además que desconocía de supuesta relación del exmandatario con la delincuencia.

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Recalcó que Estados Unidos no ha entregado ninguna prueba del caso del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya con quien, dijo, no ha hablado personalmente.

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“Hablé el primer día, cuando salió esta solicitud de Estados Unidos, después no he hablado con él y vamos a esperar, no nos adelantemos. Nosotros no vamos a cubrir a nadie, pero tampoco vamos a acusar a nadie sin pruebas, y para eso hay una institución de la República que se encarga de ello, que la Fiscalía General de la República”, mencionó.

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Contó que en el contacto que tuvo con Rocha Moya le dijo que sería bueno que hablara y salió con una publicación en sus redes.

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