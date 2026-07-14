Desde octubre de 2024 hasta junio de 2026, el Gabinete de Seguridad ha desmantelado 2 mil 627 laboratorios clandestinos y áreas de concentración de metanfetaminas; se han asegurado 498.98 toneladas de drogas, incluyendo 5 millones 546 mil pastillas de fentanilo; también se han asegurado 31 mil 366 armas de fuego y se han detenido a 59 mil 582 personas.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que derivado a la Estrategia Nacional contra la Extorsión implementada desde el 6 de julio de 2026, se han detenido mil 674 extorsionadores. Por otro lado, durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México, indicó que participaron más de 124 mil elementos de las instituciones de seguridad, principalmente de las Fuerzas Armadas y de Guardia Nacional (GN), así como de autoridades locales.

“Brindaron seguridad, orientación y atención a millones de asistentes en estadios, aeropuertos, centros de entrenamiento, rutas de movilidad, festivales para aficionados y espacios públicos. El despliegue operativo permitió que las actividades del torneo se desarrollaran con orden, coordinación y capacidad de respuesta mediante la realización de más de 280 operaciones en estadios y Fanfest de la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León”, explicó.

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Harfuch destaca Plan Kukulkán durante Mundial 2026

Durante la conferencia matutina de este martes 14 de julio, el funcionario destacó la implementación del Plan Kukulkán en el marco del Mundial, el cual dejó capacidades institucionales permanentes, mecanismos permanentes de coordinación y protocolos que seguirán fortaleciendo la seguridad del país.

“Nuestro país volvió a demostrar su capacidad para organizar eventos de talla mundial con profesionalismo, hospitalidad y una estrecha coordinación entre los tres órdenes de gobierno. La organización del torneo fortaleció la imagen de México ante el mundo y confirmó que las instituciones del Estado Mexicano cuentan con las capacidades necesarias para planear y ejecutar dispositivos de seguridad de gran escala, de manera coordinada y eficaz”, dijo.

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En Palacio Nacional, indicó que durante el torneo, México albergó 13 partidos, recibió 17 selecciones nacionales y fue sede de siete centros de entrenamiento. El Plan Kukulkán articuló las capacidades de más de 20 dependencias federales, en coordinación con los gobiernos estatales, mediante un modelo de prevención, inteligencia, reacción y protección civil que permitió responder de forma coordinada en ciudades sedes y en los principales puntos de concentración de visitantes.

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El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en la “Mañanera del Pueblo” del 14 de julio de 2026 en Palacio Nacional. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

Acciones del Gabinete de Seguridad en México

Por otro lado, informó que en seis operaciones realizadas en Chiapas, Colima, Guerrero y Michoacán, personal de la Secretaría de Marina aseguró más de 5 toneladas de cocaína. En estas acciones fueron detenidas 24 personas, se aseguraron embarcaciones, motores, radiobalizas y equipos de comunicación satelital utilizados para el traslado de droga.

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“En el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Marina ha asegurado cerca de 77 toneladas de cocaína en operaciones marítimas, con lo que se ha evitado que millones de dosis lleguen a las calles”, indicó el secretario de Seguridad.

García Harfuch también resaltó que de septiembre de 2024 a junio de 2026, el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó 48%. En ese sentido, informó sobre detenciones relevantes de generadores de violencia, aseguramiento de drogas y armas realizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

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En el Aeropuerto Internacional de Tijuana, Baja California, relató, elementos de la agencia de investigación criminal de la FGR, GN, SSPC y Defensa, detuvieron a 11 personas y aseguraron 165 kilos de cocaína ocultos en el equipaje de un vuelo procedente de Guadalajara.

En Pueblo Nuevo, Hidalgo, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional detuvieron a cuatro personas, entre ellas Francisco Javier “N”, identificado como el líder de una célula delictiva, afín al Cártel del Pacífico. Durante la operación se aseguraron ametralladoras, armas de fuego, cuatro aditamentos, lanzagranadas, además de granadas, cargadores y más de 2 mil cartuchos.

En otros municipios de Hidalgo, fueron detenidas 48 personas y se aseguraron 121 armas de fuego, 44 granadas, más de 35 mil cartuchos, 147 vehículos y 12 millones de pesos. Además, elementos de la SSPC y la policía de la Ciudad de México en coordinación con la policía estatal, detuvieron a Alberto “N”, alias El Virus, líder de una organización delictiva y generador de violencia en varias alcaldías de la Ciudad de México y en varios municipios del Estado de México.

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El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en la “Mañanera del Pueblo” del 14 de julio de 2026 en Palacio Nacional. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

En Michoacán fue detenido César “N”, integrante de una célula delictiva y relacionado con una agresión armada, ocurrida el pasado 10 de junio, donde perdieron la vida cinco policías estatales de Michoacán. Mientras que en Culiacán, Sinaloa, elementos de la Defensa, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, desarticularon una célula delictiva, generadora de violencia.

Durante el operativo, explicó, el personal militar fue agredido con armas de fuego, al repeler el ataque en defensa de su integridad, perdió la vida Christian Guadalupe “N”, alias El Texas, identificado como operador regional relacionado con homicidios, secuestros, extorsión y robo de vehículo.

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En Veracruz, mediante distintas operaciones coordinadas, fueron detenidos integrantes de una organización delictiva vinculada con homicidios, secuestros, y venta de droga. En Tamiahua, autoridades estatales y personal de la Secretaría de Marina detuvieron a José Manuel “N” y a Edwin Osvaldo “N”, considerados objetivos prioritarios para la entidad, así como a otras dos personas de la célula delictiva, conocida como Grupo Sombra.

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En Cuautla, Morelos, fueron detenidos tres sujetos identificados como principales generadores de extorsiones y cobro de piso contra comerciantes de la región. Además, se puso en marcha un trabajo permanente de proximidad con la población en coordinación con la GN, SSPC, gobierno del Estado y el Ayuntamiento se realizaron reuniones con comerciantes, transportistas, productores, distintas autoridades, representantes del sector salud y organizaciones sociales con el propósito de atender de manera directa las problemáticas de seguridad y fortalecer los mecanismos de denuncia y protección ciudadana.

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Estas acciones complementan los resultados operativos obtenidos en Morelos de octubre de 2024, a junio del 2026. García Harfuch informó que las instituciones del Gabinete de Seguridad han detenido 2 mil 200 personas y asegurando 519 armas de fuego, más de 14 mil cartuchos y 858 kilos de droga, así como la detención de principales generadores de violencia y de extorsionadores.

“Uno de los principales avances ha sido la conformación de la red de protección contra la extorsión en la que ya participan más de mil 100 establecimientos y puntos de venta, incluyendo comercios, mercados públicos y la central de abastos. Y se realizan recorridos diurnos, y nocturnos en las 46 colonias del municipio para escuchar directamente a la población y fortalecer la prevención del delito”, dijo.

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