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Un hombre identificado por las autoridades como presunto integrante de un grupo delictivo generador de violencia fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en la alcaldía Iztapalapa, luego de que le aseguraran más de 100 dosis de aparente droga, un arma de fuego y cartuchos útiles.
De acuerdo con la SSC, la detención ocurrió en el cruce de la avenida Javier Rojo Gómez y Eje 5 Oriente, en la colonia Central de Abasto, después de que un automovilista alertó a los uniformados sobre un vehículo que circulaba a exceso de velocidad y realizaba maniobras peligrosas.
Los policías interceptaron la unidad y, tras una revisión preventiva, localizaron 83 bolsitas y dos paquetes con aparente marihuana, 48 dosis de una sustancia con características de la cocaína, 38 gramos de posible crystal, una pistola corta con un cargador abastecido con cinco cartuchos útiles, además de dos teléfonos celulares.
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El detenido, identificado como Mario Iván, de 29 años, conocido con el alias de “El Queso de Puerco”, fue puesto a disposición del Ministerio Público junto con la droga, el arma y el vehículo asegurados.
Según las investigaciones de la SSC, el hombre presuntamente forma parte del grupo delictivo “H1 A1”, donde sería colaborador cercano de sujetos conocidos como “El Galleta” y “El Chaparro”, quienes operarían bajo las órdenes de “El Alemán” y “El Champi”.
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Las autoridades señalaron que dicha organización es investigada por su probable participación en actividades relacionadas con la venta y distribución de drogas y armas, además de extorsión, homicidio y otros delitos de alto impacto tanto en la Ciudad de México como en municipios del Estado de México.
La situación jurídica del detenido será determinada por el Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones correspondientes.
dmrr
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