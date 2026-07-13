Fiscales estadounidenses solicitaron este lunes la cadena perpetua para Ismael Zambada García “El Mayo”, al que señalan de haber pagado “millones en sobornos a todos los niveles del gobierno mexicano”.

En una moción dirigida al juez Brian M. Cogan, de la corte del Distrito Este de Nueva York, los fiscales señalan al “Mayo” como “uno de los narcotraficantes, si no el más, prolífico y poderoso del mundo”.

La moción se presenta previo a la sentencia, que será dictada el próximo 20 de julio.

Lee también Caso "Mayo" Zambada: Sheinbaum reacciona a reciente entrevista de Ken Salazar; llama a escucharla

Los fiscales alegan que “El Mayo” fue cofundador, junto con Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, quién cumple ya sentencia de cadena perpetua en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, del Cártel de Sinaloa, al que describen como “brutalmente violento.

“El acusado supervisó el traslado de millones de kilogramos de drogas letales, entre ellas cocaína, fentanilo y metanfetamina” hacia Estados Unidos.

[Publicidad]

Según la fiscalía, Zambada “empleó a sicarios armados que, siguiendo las órdenes del acusado, agredieron, torturaron y asesinaron para promover los objetivos del cártel”.

Moción de cadena perpetua para Ismael "El Mayo" Zambada. (13/07/26) Foto: DOJ

Subrayan que “bajo el control y la supervisión del acusado, el Cártel pagó millones en sobornos a todos los niveles del gobierno mexicano, policía, ejército y políticos, para asegurarse de que el cartel pudiera operar sin interferencias”.

Los fiscales denuncian la “magnitud y “escala de la corrupción, la violencia y otros daños” que “’El Mayo’ “propagó por todo México, Estados Unidos y el mundo”.

[Publicidad]

Lee también El testigo que salió volando

Por lo anterior, la fiscalía solicitó que el acusado sea sentenciado a cadena perpetua. Además, exigen le sean decomisados 15 mil millones de dólares, tal y como se establece en el acuerdo de declaración de culpabilidad”.

El abogado de “El Mayo”, Frank Pérez, había expresado ya su conformidad con una eventual sentencia de cadena perpetua para su cliente, pero pidió tomar en consideración que se declaró culpable y que no ha obstruido a la justica, por lo que solicitó la condena se cumpla en un penal donde Zambada tenga acceso a los servicios médicos que requiere su cliente para sus enfermedades crónicas.

[Publicidad]

“El Mayo” Zambada fue detenido por las autoridades estadounidenses el 25 de julio de 2024 en un aeropuerto cercano a Nuevo México, junto con Joaquín Guzmán, hijo de “El Chapo”. Zambada denunció haber sido engañado y secuestrado por Guzmán para entregarlo a la Justicia estadounidense.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/ml