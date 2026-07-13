En este episodio de EstacionA2 ⚠️

¡Benito fue hasta Spartanburg, Carolina del Sur! El viaje de lanzamiento a Spartanburg, Carolina del Sur les contamos de primera mano el espectacular (y controversial) lanzamiento mundial de la quinta generación de la BMW X5.

Por otro lado, Bruno viajó a Valle de Bravo para manejar el lanzamiento más fresco de Nissan para nuestro mercado: la nueva Nissan Kite (la evolución directa de la Kicks Play). Importada desde Brasil pero impulsada por el confiable motor de 1.6L hecho en México.

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