La partida de Sam Neill dejó una profunda tristeza entre quienes llegaron a compartir la pantalla con él, sobre todo a sus compañeros Laura Dern y Jeff Goldblum, protagonistas de la saga "Jurassic Park".

Tras confirmarse la muerte de Neill, quien dio vida al paleontólogo Alan Grant, los actores hicieron uso de sus redes sociales no solo para despedirlo; también para recordar el cariño y la amistad que nació entre ellos fuera de los sets.

Dern, a través de su cuenta oficial de Instagram, compartió algunos de los recuerdos que guarda de Neill y le dedicó un emotivo mensaje.

"Sam fue mi querido amigo de toda la vida. Me mostró la profundidad de la lealtad, la protección y el amor, siempre con ese inconfundible humor seco que lo caracterizaba", escribió.

Lee también Steven Spielberg rinde homenaje al actor Sam Neill: "Nunca será olvidado"

La actriz describió a Neill como verdadero caballero" y aseguró que trabajar con él fue todo un sueño.

[Publicidad]

"Te amaré por siempre, Dr. Alan Grant", finalizó.

Por su partes, Goldblum, optó por una breve dedicatoria, pero cargado de significado.

"La próxima gran aventura comienza. Con amor, hoy y siempre", publicó junto a una foto de los tres amigos.

[Publicidad]

A ellos se sumaron los comentarios de fans, usuarios y otras figuras de Hollywood, como Reese Witherspoon, Justin Tate, Imelda May, Gabriel Camero y el creador de la saga, Steven Spielberg.

Lee también Muere Sam Neill, el inolvidable Alan Grant de "Jurassic Park"; tenía 78 años