El actor Sam Neill, conocido por su rol en la película Parque Jurásico, murió este lunes de forma "repentina e inesperada" en Australia a los 78 años, indicó en un comunicado la familia.

"Sam estaba rodeado de su familia y falleció con la dignidad que caracterizó toda su vida", indicó el comunicado. El actor neozelandés había anunciado en abril que su cáncer estaba en remisión tras una terapia genética.

El actor, que interpretó al paleontólogo Alan Grant en la taquillera cinta de 1993 Parque Jurásico, dirigida por Steven Spielberg, reveló en sus memorias de 2023 que estaba "posiblemente muriendo" de un linfoma no hodgkiniano en estadio tres.

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Pero este año declaró estar libre de cáncer gracias una terapia que modificó su sistema inmunitario.

El comunicado de su familia indicó que Neill permaneció "libre de cáncer".

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"La pérdida fue repentina e inesperada pero bendecida por el hecho de que Sam continuó libre de cáncer", señaló.

La carrera actoral de Neill comenzó en los años de 1970 e incluyó decenas de papeles en cine y televisión, incluyendo la serie de Netflix "Peaky Blinders" y las películas "La caza del Octubre Rojo" y "El Piano".

También administraba viñedos en la pintoresca región de Otago Central en Nueva Zelanda.

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