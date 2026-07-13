"Super Mario" pasa de nivel en la taquilla; "Star Wars" y otras franquicias se quedan atrás

La primera mitad del 2026 ha mostrado que, en el cine, no hay nada escrito. Si bien las nuevas entregas de Toy Story y Mario Bros respondieron a las expectativas numéricas, hubo otras como The Mandalorian & Grogu y Exterminio: el templo de los huesos, que podrían ser consideradas fracasos en relación a lo que se esperaba.

Esto quizá sea la respuesta a un semestre que, con 104 millones de asistentes, quedó por debajo con 3 millones de espectadores de acuerdo a lo registrado en el mismo periodo de 2025.

Hasta el pasado 5 de julio, con base en cifras extraídas de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, se habían estrenado cerca de 300 títulos, tanto internacionales como nacionales.

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Los datos de la Canacine (por sus siglas) da la medalla de oro a Super Mario Galaxy como la más vista con 15.1 millones de asistentes durante su corrida comercial total, dejando en el segundo escalafón a Toy Story 5 con 13.5 millones de boletos vendidos, aunque apenas se encuentra en su tercera semana de exhibición en cines.

Pero hay otras que quedaron a deber, pese a ser títulos con décadas promocionales por tratarse de franquicias conocidas y que ahora no atrajeron al público.

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The Mandalorian & Grogu, procedente del universo Star Wars y que inició en los 70, apenas registró 1.4 millones de espectadores, mientras que Amos del universo, cuya historia es conocida desde los 80, arribó a los 1.2 millones. Y Exterminio: el templo de los huesos, que tiene su origen en el ya lejano año 2002, quedó por debajo de los 800 mil asistentes.

La comedia ¿Quieres ser mi novia?, con Ludwika Paleta y Juanpa Zurita, ostenta el sitio 17 con 1.4 millones de boletos adquiridos.

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Y la animación Amelie y los secretos de la lluvia, producida por una mexicana y que estuvo nominada al Oscar, fue estrenada a principios de año y aún sigue recorriendo salas. El pasado fin de semana logró 52 entradas en salas, consolidando sus 1.2 millones de espectadores.

Obsesión fue el estandarte de la producción independiente estadounidense para bien. Su presupuesto fue de 750 mil dólares (unos 15 millones de pesos) y a nivel mundial la rompió. Tan sólo en salas mexicanas recaudó 153 millones de pesos gracias a sus cerca de 2 millones de asistentes.

En el caso de El diablo viste a la moda 2 y de Michaelninguna rebasó los 7 millones de boletos (6.9 y 6.2 millones, respectivamente), pero sus cifras las colocan al promedio que antes de la pandemia consiguieron las sagas de Harry Potter y El señor de los anillos.

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Del total de cintas estrenadas, sólo una veintena han superado el millón de asistentes, pero concentran cerca del 70% de la taquilla total nacional.

The Mandalorian

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Sin preocupación

Mauricio Durán, presidente de la Cámara, señala que no hay preocupación en la industria, porque si bien la asistencia fue menor a la del primer semestre de 2025, la taquilla fue superior al tener casi 8 mil millones de pesos.

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“Podemos ver el vaso “medio lleno” y decir que este fue el primer semestre de mayor taquilla de los últimos siete años, solo por debajo del primer semestre de 2023 (8.6 mil millones de pesos)”, comenta a EL UNIVERSAL.

Lo cierto, subraya, es que el año va conforme a lo estimado y hay confianza en que el año termine mejor que el pasado. Tan sólo este mes vienen los estrenos de La Odisea y Spiderman: un nuevo día, y luego otras como Resident Evil, Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha, Jumanji 3 y Vengadores: el día del juicio final.

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