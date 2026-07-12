Mucho antes de que las plataformas de streaming transformaran la forma de ver televisión, las telenovelas seguían siendo uno de los grandes fenómenos de la pantalla chica. Cada noche, millones se reunían frente al televisor para seguir historias de amor, venganza y secretos familiares.

Este 2026, cinco de esas producciones celebran 15 años de su estreno. Algunas fueron grandes éxitos de audiencia, otras apostaron por abordar temas poco comunes para la televisión abierta y varias impulsaron la carrera de grandes actores.

Televisa, TV Azteca y CadenaTres protagonizaban entonces una competencia por conquistar al público y estos son algunas de los melodramas que siguen siendo recordadas por los televidentes.

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"Emperatriz". Estrenada por TV Azteca en abril de 2011, Emperatriz se convirtió en uno de los mayores éxitos de la televisora gracias al regreso de Gabriela Spanic como protagonista.

En el elenco también estaba integrado por Sergio Bustamante, Rafael Sánchez Navarro, Adriana Louvier, Marimar Vega, Julieta Egurrola, Niurka Marcos y la participación especial de Omar Fierro.

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La telenovela seguía la historia de Emperatriz Jurado, una mujer que, tras ser engañada por el hombre que amaba y separada de la hija que le fue arrebatada, regresa decidida a recuperar a su familia y cobrar venganza.

Con esta historia Gaby Spanic volvió como protagonista. Foto: Azteca.

"Cielo rojo". Ese mismo año, la televisora del Ajusco volvió a competir con fuerza gracias a esta historia protagonizada por Edith González y Mauricio Islas.

La trama seguía a Alma y Andrés, dos enamorados separados por las circunstancias, quienes enfrentan cárcel, pérdidas familiares y múltiples obstáculos antes de intentar reconstruir su vida juntos.

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Con el paso de los años, la producción también adquirió un halo de curiosidad entre los seguidores de las telenovelas debido a la existencia de un final alternativo que nunca llegó a transmitirse y a varios capítulos grabados que permanecen inéditos.

En esta historia Edith González y Mauricio Islas compartieron créditos. Foto: Azteca.

"El sexo débil". Mientras el melodrama tradicional dominaba la pantalla, CadenaTres apostó por una historia distinta.

La producción de Argos presentaba a la familia Camacho, un grupo de hombres acostumbrados a ejercer el machismo como forma de vida, hasta que las mujeres de su entorno deciden abandonarlos, obligándolos a cuestionar sus propias creencias.

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Protagonizada por Itatí Cantoral, Raúl Méndez y Mauricio Ochmann, la telenovela destacó por abordar los estereotipos de género desde una perspectiva poco habitual para la televisión abierta de aquella época.

La historia tocó temas que muy poco se retrataban en a televisión, como el machismo. Foto: IMDB.

"La fuerza del destino". También en 2011 llegó La fuerza del destino, producción de Rosy Ocampo y protagonizada por David Zepeda y Sandra Echeverría.

La historia seguía a Iván Villagómez, un hombre que regresaba a Sonora dispuesto a enfrentar el pasado, encontrar a su hijo y hacer justicia por la muerte de su madre.

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La telenovela fue reconocida por ser el último proyecto televisivo de Pedro Armendáriz Jr., quien falleció meses después de concluir las grabaciones.

La pareja protagónica fue Sandra Echeverría y David Zepeda. Foto: Televisa.

"Bienvenida realidad". En una época donde predominaban los romances adolescentes, esta historia eligió otro camino.

La serie de CadenaTres retrataba la vida de los estudiantes de un exclusivo colegio de la CDMX, mientras enfrentaban situaciones relacionadas con bullying, adicciones, trastornos alimenticios, sexualidad, violencia familiar y presión social.

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Con un elenco encabezado por Irene Azuela, Sofía Sisniega y Christian Vázquez, la producción buscó mostrar una versión más cercana a la realidad, alejándose del tono ligero de otras historias juveniles de la época.

La historia mostraba la realidad de la juventud. Foto: Cadenatres.

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